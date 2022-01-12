12 Ocak 2022, Çarşamba
Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale'de kaydedildi
Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor. Kaydedilen görüntüler, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor. Bir vaşağın anbean kaydedilen görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 19:14
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