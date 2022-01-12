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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale'de kaydedildi

Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor. Kaydedilen görüntüler, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor. Bir vaşağın anbean kaydedilen görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 19:14
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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale’de kaydedildi

Vaşaktan karacaya, tilkiden domuza yaban hayatı fotokapanda...

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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale’de kaydedildi

Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor.

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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale’de kaydedildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla dağlık ve ormanlık alanlarına fotokapanlar yerleştirildi.

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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale’de kaydedildi

Kırıkkale'de yaşayan karaca, vaşak, tavşan, kurt, tilki, domuz ve balıkçıl gibi hayvanların doğal yaşamı görüntülendi. Fotokapan görüntüleri, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.

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Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale’de kaydedildi

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