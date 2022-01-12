Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale'de kaydedildi

Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor. Kaydedilen görüntüler, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor. Bir vaşağın anbean kaydedilen görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.