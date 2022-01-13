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İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken yetkililerden bir de uyarı geldi. Yağışın şiddetini artırarak süreceğini belirten yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte ilk görüntüler...

Öte yandan 13 Ocak Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman sona erecek? 5 günlük detaylı hava tahmin raporu yayınlandı mı? Tüm bu sorunların yanıtı haberimizde...

DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 01:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 01:45
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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU

Kentin yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olmaya başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekliyor.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Öte yandan meteoroloji tarafından yapılan SON DAKİKA açıklamasında yağışın yarın (13 Ocak Perşembe) öğlen saatlerinden sonra İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan 5 günlük hava tahmin raporunun detayları;