İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı | İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken yetkililerden bir de uyarı geldi. Yağışın şiddetini artırarak süreceğini belirten yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte ilk görüntüler...

Öte yandan 13 Ocak Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman sona erecek? 5 günlük detaylı hava tahmin raporu yayınlandı mı? Tüm bu sorunların yanıtı haberimizde...