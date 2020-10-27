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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Karaciğerinizi yeniliyor! Bu besinlere dikkat...
Bu besinlere dikkat! Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlar. Uzmanların sağlıklı bir yaşam için karaciğerin de sağlıklı olması gerektiğini söylüyor. Karaciğerin yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:00
Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.
"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"
En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Antioksidan,
allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir. "AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"
Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.