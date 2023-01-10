10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlanırken, iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Oğlundan yıllarca habersiz bırakıldığını iddia eden baba Ufuk Çelikkol da şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:37
  • 1
  • 15
Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. hakkında 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

İddianamenin ayrıntılarında ise Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un DNA testi yaptırmasına karar verdi.

  • 3
  • 15
Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un ifadesi de iddianamede yer aldı.

  • 4
  • 15
Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Baba Çelikkol, küçük çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.

  • 5
  • 15
Türkiye’nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen cani teyze için o rapor istendi

Savcılık Çelikkol'a ait nüfus kayıt örneğini incelediğinde, Cem Muhammed'in babası olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılamaması üzerine DNA testi yaptırılarak mağdur çocuğun babası olup olmadığını belirlenmesini kararlaştırdı.