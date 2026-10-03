Fatih’in gemilerini yürüten asırlık zanaatın son temsilcisi Raife usta

İstanbul'un fethinden Kurtuluş Savaşı'na kadar tarihin önemli dönemlerine tanıklık eden asırlık urgan sanatı, teknolojiye direniyor. Tire'de yaşayan 66 yaşındaki Raife Baysal, 13 yaşından beri başında olduğu tarihi çarkı bugün de döndürüyor. "Erkek işi" olarak bilinen zanaatı kadın zarafetiyle geleceğe taşıyan Raife usta, geleneksel urganı çanta ve şapka gibi modern tasarımlara da uyarlıyor.

13 YAŞINDA BAŞLADI, TARİHİ ZANAATI YAŞATIYOR İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Raife Baysal, 13 yaşından bu yana urgan yapımının başında. Ailesinden devraldığı asırlık mesleği sürdüren Baysal, teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla kullanım alanı daralan zanaatı yaşatmak için mücadele ediyor.

FATİH'İN GEMİLERİNDE KULLANILAN HALATLAR Raife usta, üretilen urganların İstanbul'un fethinde önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Baysal'ın aktardığına göre 1453 yılında Tire'den gönderilen halatlar, Fatih Sultan Mehmet'in gemilerinin karadan denize çekilmesinde kullanıldı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KULLANILDI Asırlık urganın kullanım alanı yalnızca gemilerle sınırlı kalmadı. Baysal, doğal malzemeden üretilen halatların Kurtuluş Savaşı döneminde uçak gövdeleri ve kanatlarında, kağıt üretiminde ve tekstil sektöründe kullanıldığını ifade ediyor.

BABASININ SÖZLERİ TEZGAHTA YAŞIYOR Ailesinin birçok ferdinin bu meslekle uğraştığını anlatan Raife Baysal, babasının yıllar önce söylediği sözleri unutamıyor. "Kızım bugünler geçecek, bunlar antika olacak" sözünü hatırlayan Baysal, her çarkın başına geçtiğinde duygulandığını söylüyor.