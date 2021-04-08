Adana'da iş yerinin bodrum katında timsah besliyordu yakalandı!

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, timsahın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Adana bölgesinde el konulan timsah Tarsus Doğa Parkına getirildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı ve kendisine uygun bir bölmeye alındı. Şu an hiçbir problemi yok. Artık yaşamına Tarsus Doğa Parkında devam edecek" dedi.