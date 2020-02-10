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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

Esra Erol'da canlı yayınında Kevser Çatalkaya çileden çıktı! ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen konularla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Esra Erol'un kapısını çalan Kevser Çatalkaya'nın hikayesi canlı yayına damga vurdu. 6 yıllık eşi Orhan Çatalkaya'nın ihanetine uğrayan Kevser Çatalkaya, yaşadığı zor zamanları Esra Erol'da canlı yayınında anlattı. Esra Erol'da bugün 2018 yılında aldatıldığını öğrendiğinde eşini dövdüğünü söyleyen Kevser Çatalkaya, eşinden boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol'da bugün yaşananlardan sonra gelen ihbar telefonlarında ise Orhan Çatalkaya ve birlikte olduğu Fatma Sinem hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte 10 Şubat Pazartesi Esra Erol'da aylar sonra bir araya gelen Kevser ve Orhan Çatalkaya'nın birbirinden çarpıcı açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 21:12
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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

Esra Erol'da canlı yayınına Kevser Çatalkaya'nın açıklamaları damga vurdu.

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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

Kendisini aldatan eşi Orhan Çatalkaya'yu dövdüğünü, ona şiddet uyguladığını canlı yayında itiraf eden Kevser Çatalkaya, eşinin Fatma Sinem adında bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

Severek evlendiklerini ve bir çocukları olduğunu belirten Kevser Çatalkaya'nın eşi Orhan Çatalkaya canlı yayına bağlanarak son dakika itiraflarında bulundu.

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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

6 yıllık eşi Orhan Çatalkaya tarafından aldatılan Kevser Çatalkaya boşanmak İçin Esra Erol'un kapısını çaldı.

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Esra Erol'da canlı yayınında öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocası Orhan'ı dövdü

2014 yılında büyük bir aşkla evlenen ve 4,5 yaşında çocukları olan Kevser - Orhan Çatalkaya çifti, Orhan Çatalkaya'nın Fatma Sinem ile eşini aldatması ile evliliklerinin çatırtıya uğradığını ifade etti.