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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler ve İstanbul'un beklediği büyük Marmara depremi vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Deprem tahminleri ile gündeme oturan Frank Hoogerbeets, akıllara dünyaca ünlü kahinler Baba Vanga ve Nostradamus'u getiriyor. İşte dünyaca ünlü kahinlerden kan donduran deprem kehanetleri...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 21:13
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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

Deprem kahini olarak adından söz ettiren Hoogerbeets'in tahminlerin tutması ile vatandaşlar tedirginlik içinde. Büyük depremin ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar Baba Vanga ve Nostradamus gibi ünlü kahinlerin deprem kehanetlerini araştırıyor. İşte kan donduran deprem kehanetleri...

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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

DÜNYA BU KEHANETİ KONUŞUYOR

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını öne sürmüştü. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

21 ŞUBAT KRİTİK GÜN

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.