Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!

21 ŞUBAT KRİTİK GÜN

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.