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Büyük İstanbul depremi beklenirken Nostradamus ve Baba Vanga'nın deprem kehanetleri korkutuyor!
Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler ve İstanbul'un beklediği büyük Marmara depremi vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Deprem tahminleri ile gündeme oturan Frank Hoogerbeets, akıllara dünyaca ünlü kahinler Baba Vanga ve Nostradamus'u getiriyor. İşte dünyaca ünlü kahinlerden kan donduran deprem kehanetleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 21:13
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