İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu belirterek, "Bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 19:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





