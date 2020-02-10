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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu belirterek, "Bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 19:33
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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansa katıldı.

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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde durdu.

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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

Kadıoğlu, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor.

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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak? Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur?" dedi.

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İstanbullular için korkutan deprem uyarısı! ''7.5'in üzerinde deprem olacak''

'İSTANBUL'DA FAY DENİZDEN GEÇİYOR, ŞANSLIYIZ'
Prof. Dr. Kadıoğlu, Marmara Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirterek, şöyle dedi:
"Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor.