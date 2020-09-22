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Haberler Galeri Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

Esra Erol'da canlı yayınında yaşanlar Türkiye'nin gündemine oturdu! ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşi ve kızını aradığını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçtığından şüphelendiğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi Esra Karakuş'un izini sürerek ona ulaştı. Esra Erol'da canlı yayına katılan Esra Karakuş'un açıklamaları ise herkesi büyük bir şoke uğrattı. İşte pişkin tavırlarıyla büyük tepki toplayan Esra Karakuş'un o açıklamaları ve Esra Erol'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 12:50
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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programda izleyiciler kan donduran bir itirafa tanıklık etti. Yaklaşık 15 gün önce 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakarak ortadan kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

Ferdi Karakuş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'un programına başvurdu.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

İzmir'de amcasının yanında olduğunu belirten genç kadın, alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarına ise ateş püskürdü.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla...

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TELEFONU KAPATTI
Komşusu ile kaçtığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan genç kadın, ekrana verilen fotoğrafı görünce telefonu kapatmak zorunda kaldı.