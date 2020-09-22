Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Dün itibariyle okul öncesi ve 1.sınıflar için ders zili çaldı. Onlar okulda yüz yüze bir çoğu da evden uzaktan eğitim alacaklar. Peki okul çağındaki çocuklar özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde nasıl beslenmeli? Neler yemeli? Neler yememeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocukların beslenme çantasında hangi besinler olmalı? A Haber muhabiri Pınar Özenç, canlı yayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral'a sordu. Meral anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.