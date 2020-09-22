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Haberler Galeri Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Dün itibariyle okul öncesi ve 1.sınıflar için ders zili çaldı. Onlar okulda yüz yüze bir çoğu da evden uzaktan eğitim alacaklar. Peki okul çağındaki çocuklar özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde nasıl beslenmeli? Neler yemeli? Neler yememeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocukların beslenme çantasında hangi besinler olmalı? A Haber muhabiri Pınar Özenç, canlı yayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral'a sordu. Meral anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:38
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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Dün itibariyle okul öncesi ve 1.sınıflar için ders zili çaldı. Onlar okulda yüz yüze bir çoğu da evden uzaktan eğitim alacaklar. Peki okul çağındaki çocuklar özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde nasıl beslenmeli? Neler yemeli? Neler yememeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocukların beslenme çantasında hangi besinler olmalı? A Haber muhabiri Pınar Özenç, canlı yayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral'a sordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Meral, "Hijyen koşulları mesafe ve maskeden sonra en önemli konu beslenme" ifadelerini kullanarak anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Özellikle her gün çocuklarımıza bademi fındığımızı eksik etmeyelim ki beyin gelişimi ve bağışıklık sistemi daha güçlü olsun.

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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Olmazsa olmaz zeytin. Yararlı mikroorganizma sayısını artırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yumurta

Zeytinyağı

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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

Hurma bütün vitaminleri içeriyor. En azından bir tane iki tane sürekli olması şart değil.