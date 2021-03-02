Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol yayınında fuhuş itirafı! Evinde kaldığı kadın… Esra Erol yayınında fuhuş itirafı! Evinde kaldığı kadın…
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne Gürcünaz Hanım, kızına canlı yayında kavuşurken ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. 19 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edilen eve sığındığı ortaya çıktı. Zeynep'in sığındığı evdeki Aysel ve oğlu canlı yayına katılınca şok detaylar canlı yayında ortaya çıktı. Zeynep, Aysel ile haftalık 700 lira karşılığında anlaştıklarını dün yanlı yayında itiraf etti.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 13:30
Esra Erol yayınında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne Gürcünaz Hanım, evden kaçan 19 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için yayına katıldı. 3. Kez evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için ekipler harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlerdir aranan Zeynep, daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.
Yayına katıldığı ilk gün fuhuş soruşturması olan Aysel'in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf eden Zeynep'in annesine karşı tavırları sonrası Gürcünaz Hanım yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Ancak dünkü yayında tüm gerçekler tek tek ortaya çıktı. Her şeyi Aysel ile planladıklarını, söyleyecekleri yalanı bile konuştuklarını itiraf etti.
FUHUŞ İTİRAFI GELDİ
Zeynep'in Halil tarafından kendisine getirildiğini belirten Aysel, Zeynep'in para kazanmak istediğini ve haftalık 700 lira alırım dediğini açıkladı.