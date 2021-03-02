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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ömrü uzatan meyve ve sebzeler belli oldu! 30 yıllık araştırma! Ömrü uzatan meyve ve sebzeler belli oldu! 30 yıllık araştırma!
Fransa kamu kurumu Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı kapsamında yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı. Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen Harvard Tıp Fakültesi'nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma da Fransa'nın açıkladığı verileri doğrulayarak 30 yıla kadar takip edilen 100 binden fazla kişi üzerinde yaptığı çalışmada günde beş porsiyon sebze ve meyve türünün yenilmesinin ömrü uzattığını belirtti.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 13:38
Fransa'da kamuya bağlı Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı tarafından yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'de yapılan bir başka araştırma da Fransa Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı'nı doğrulayarak meyve sebze yemenin ömrü uzattığını belirtti.
Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan ve Harvard Tıp Fakültesi'nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya göre, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı ve çok daha sağlıklı bir yaşam sunduğu belirtildi.
4 KITADA 29 ÜLKEDEN VERİLER TOPLANDI
Amerikan Kalp Derneği tarafından 30 yıla yakın süre zarfında 100 binden fazla kişi incelenerek yapılan çalışmada, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki 29 ülkeden veriler toplandı.
100 binden fazla kişinin 26 farklı konudaki istatistikleri derlenirken toplamda 2 milyon veri ile sonuçlandırılan çalışmada, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin düşük ölüm seviyesiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.