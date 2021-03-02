Yeni düğün genelgesi son dakika | Merakla beklenen soru yanıt buldu! Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak?

İL HIFZISSIHHA KURULLARININ KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı daha önce de belirttiğim gibi valiliklerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından belirlenecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında Kontrollü Normalleşme sürecini tamamlamaktır. Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimler de bu çerçevede daha sıkı ve kararlı şekilde yürütülecektir. Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve inşallah tamamen kaldırılması hususunda da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum"