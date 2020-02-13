Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

"SENİN MALINI ALACAĞIM DEDİ"

Esra Erol'da canlı yayınından konuşan Kaşif Görgülü, "Eşimle görüşemiyorum. Evi terk etti gitti. Bir ev almıştım oraya taşındı. Tek başına orada yaşıyordu. 'Ben seni bu eve almam, çocukları da göstermem ve gelirsen de polislere şikayet ederim. Gelme seni istemiyorum. Senin malını aldım, seni bir ceketinle yüz üstü bırakacağım' diyordu. Bıraktı da. 19, 18, 15 ve 8 yaşlarında da 4 çocuğumuz vardı. 19 yaşındaki oğlum engelli." dedi.

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