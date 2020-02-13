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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

Karısı tarafından bütün mal varlığı alınarak terk edilen Kaşif Görgülü, başından geçenleri Esra Erol'da programında anlattı. Esra Erol programına Afyon'dan katılan Kaşif Görgülü, eşinin 4 çocuğunu alarak başkasına kaçtığını söyledi. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke eden itiraflarda bulunan Kaşif Görgülü, "Bana şiddet uyguladı. Akıllı telefon aldıktan sonra beni hiç dinlemez oldu. Ne yemek yapıyor ne de başka bir iş. Karlık yapmıyordu. Başkalarıyla geziyordu. 4 çocuğumu da alıp Kaçtı dedi. Esra Erol'a yaşadıklarını anlatan Kaşif Görgülü, eşinin Mehmet Adıgüzel'e kaçtığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 18:02
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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

Eşi Hatice Görgülü'nün 31 Aralık'ta 4 çocuğunu alarak uzun bir süredir ilişkisi olduğu Mehmet Adıgüzel'a kaçtığını söyleyen Kaşif Görgülü Esra Erol'u şaşkına çevirdi. Esra Erol'a katılan Kaşif Görgülü eşi hakkında anlattıklarıyla gündeme oturdu. İşte Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Kaşif Görgülü'nün anlattıkları...

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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

"SENİN MALINI ALACAĞIM DEDİ"

Esra Erol'da canlı yayınından konuşan Kaşif Görgülü, "Eşimle görüşemiyorum. Evi terk etti gitti. Bir ev almıştım oraya taşındı. Tek başına orada yaşıyordu. 'Ben seni bu eve almam, çocukları da göstermem ve gelirsen de polislere şikayet ederim. Gelme seni istemiyorum. Senin malını aldım, seni bir ceketinle yüz üstü bırakacağım' diyordu. Bıraktı da. 19, 18, 15 ve 8 yaşlarında da 4 çocuğumuz vardı. 19 yaşındaki oğlum engelli." dedi.

İŞTE KAŞİF BEY'İN YAŞANANLARI ANLATTIĞI O ANLARI

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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

Görgülü, "1998 yılında görücü usulü evlendim. 2004'e kadar iyi geçiniyorduk. Köylü de biliyordu. Herkes iyi olarak anlatıyordu. Eşim dedi ki; 'Ben seni çok seviyorum, sen benim canımsın aşkımsın. Babandan kalan malı verir misin?' dedi. A Haber, Esra Erol'da canlı yayınından Kaşif Görgülü'nün anlattıklarını derledi. Eşi tarafından terk edilen Görgülü, "Ben de verdim." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

Yüzüme gülerek malı aldıktan 6 sene sonra. Benden bir tartışma yaptı. Ağır ağır benden soğumaya başladı. Bana dedi ki; 'artık seni kaale almıyorum' dedi. Bana sorun çıkarttı.

KAŞİF BEY'İN EŞİ HAKKINDA ANLATTI | VİDEO

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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...

'Sana kumpas yapacağım' dedi. Kızlarımla birlikte oldu ve sorun çıkarttı. 'Beni dövüyor, darp ediyor' diyerek jandarma çağırmış. Ama aslında benim kaşım yarık. Kendi eşim 2011 yılında makasla benim kaşımı yardı. Tartışma esnasında yaptı. Ben onu da affettim. Ne acılar çektim ben ne olacak dedim affettim."