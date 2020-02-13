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Esra Erol canlı yayınında karısının kaçtığını açıkladı! Esra Erol'a anlattı: 2 milyon TL'lik arsalar...
Karısı tarafından bütün mal varlığı alınarak terk edilen Kaşif Görgülü, başından geçenleri Esra Erol'da programında anlattı. Esra Erol programına Afyon'dan katılan Kaşif Görgülü, eşinin 4 çocuğunu alarak başkasına kaçtığını söyledi. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke eden itiraflarda bulunan Kaşif Görgülü, "Bana şiddet uyguladı. Akıllı telefon aldıktan sonra beni hiç dinlemez oldu. Ne yemek yapıyor ne de başka bir iş. Karlık yapmıyordu. Başkalarıyla geziyordu. 4 çocuğumu da alıp Kaçtı dedi. Esra Erol'a yaşadıklarını anlatan Kaşif Görgülü, eşinin Mehmet Adıgüzel'e kaçtığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 18:02
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