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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

Sevgililer Günü mesajları sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü sözler ve mesajları bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar ve sözler göndermek isteyen isteyenler için 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını derledik. Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. İşte, bu özel günde sevgilinizi mutlu edecek en güzel ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları!

Giriş Tarihi: 13.02.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 17:23
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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. En güzel Sevgililer Günü resimli mesajları merak ediliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinize anlamlı bir mesaj göndererek onun yüzünü gülümsetebilirsiniz. Haberimizde yer alan Sevgililer Günü mesajlarını WhatsApp, sosyal medya veya SMS ile paylaşabilirsiniz. Sevgililer Günü sözlerini kullanarak da sevgilinizin ne kadar değerli olduğunu ifade edebilirsiniz. İşte, 2020 Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!

2020 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun!

Yabancı olarak başladık hayata. Birbirimize rastladık… Sonsuza kadar biz kaldık. Biz sevgi dolu bir bütünün iki parçasıyız. İki kalp ve tek bir ruh. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek. Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun tatlım!

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En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.