BİZE ULAŞIN
En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
Sevgililer Günü mesajları sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü sözler ve mesajları bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar ve sözler göndermek isteyen isteyenler için 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını derledik. Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. İşte, bu özel günde sevgilinizi mutlu edecek en güzel ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları!
Giriş Tarihi: 13.02.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 17:23
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21