Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Sigara, alkol ve yağlı gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken en hayati hasarları damarlar görüyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıklarının başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...