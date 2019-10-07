Esra Erol canlı yayınında gergin anlar! Karım bırakıp gitti dedi gerçekler ortaya çıkınca sinir krizi geçirdi

Esra Erol canlı yayınında gergin anlar! Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Esra Erol'da programları yine gündeme bomba gibi düşen bir konuyu ele aldı. Esra Erol'da canlı yayınına katılarak çocuğunun annesiyle 14 yıldır dini nikahlı olduğunu söyleyen Ramazan Güzi, 29 Mayıs'tan beri ulaşamadığını iddia etti. Yasemin Öztürk'e "Evimize dön, yuvamızı kuralım" diye seslenen Ramazan Güzi, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Eşiyle problemlerinin olmadığını iddia eden Ramazan Güzi, her evin içinde olan ufak tefek sorunların yaşandığını belirtti. Eşinin alkol problemlerinin olduğundan da bahsetti. Ancak canlı yayına bağlanan tanıkların iddiaları bambaşka çıktı. O iddiaları duyan Ramazan Güzi, Esra Erol canlı yayınında sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 20:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





