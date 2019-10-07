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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Binlerce öğrenci tarafından haftalardır beklenen AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Ekim Pazartesi itibariyle başladı. Uzaktan eğitim gören öğrenciler AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? Kayıt yenileme sürecinde ders seçimi yapacak öğrencilerin mutlaka ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Kayıt yenileme ücretini yatırmayan öğrenciler derslere ve sınavlara girme hakkı kazanamayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? AÖF kayıt yenileme ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.10.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 19:04
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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci başladı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 18 Ekim Cuma tarihine kadar yapabilecek. Ancak ders-ekle sil sürecinin ardından öğrencilerin kayıt yenileme ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? Öğrenciler, kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapabilir. İşte, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusunun cevabı!

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi yaparken ilk olarak ders seçimi yapmanız gerekmektedir. Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 7-18 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Ders seçimi yaparken ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısından Kayıt Yenileme linkine tıklayıp, T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

İkinci aşamada bu dönem alabileceğiniz dersleri ve almak istemediğiniz dersleri izin verilen krediye göre seçmelisiniz.

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Ders seçimini tamamladıktan sonra üçüncü aşamada ders seçim işlemini onaylamanız gerekmektedir.

Ders seçim işlemlerini tamamladıktan sonra ödemeniz gereken miktarı öğrenebilirsiniz.