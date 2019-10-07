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ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
2020 ÖSYM sınav takvimi gelecek yıl sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2020 KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Gelecek yıl ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2020 sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor. KPSS ile adaylar devlet dairelerinde çalışma imkanı bulacak. YKS ile de üniversite sınavı heyecanı yaşanacak. Peki, 2020 KPSS, YKS, DGS ne zaman? İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi!
Giriş Tarihi: 07.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 21:09
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