08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

2020 ÖSYM sınav takvimi gelecek yıl sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2020 KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Gelecek yıl ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2020 sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor. KPSS ile adaylar devlet dairelerinde çalışma imkanı bulacak. YKS ile de üniversite sınavı heyecanı yaşanacak. Peki, 2020 KPSS, YKS, DGS ne zaman? İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi!

Giriş Tarihi: 07.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 21:09
  • 1
  • 25
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

ÖSYM sınav takvimi 2020 yılında düzenlenecek onlarca sınav için sorgulanıyor. KPSS, YKS, DGS 2020 yılında ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Sınavlar için şimdiden çalışmaya başlayan adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi sayesinde çalışma temposunu düzenleyebilecek. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

  • 2
  • 25
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS OTURUMU 2020'DE YAPILACAK MI?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmadı.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

  • 3
  • 25
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

  • 4
  • 25
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

  • 5
  • 25
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,