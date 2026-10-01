Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti
İstanbul Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Fethi Şancı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse indirdi. Kararın açıklanması öncesinde Karakoç'un yakınları ile sanık arasında arbede yaşandı.
Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Aysel Karakoç'un evine gitti. Barışma bahanesiyle gittiği evde ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Fethi Şancı, çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şancı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Fethi Şancı'nın yargılandığı dava Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık hazır bulunurken Aysel Karakoç'un ailesi ve taraf avukatları da salonda yer aldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Karar öncesinde son sözü sorulan Fethi Şancı, cinayetten dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti kararını yazmak üzere duruşmaya ara verdi.