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Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u 5 bıçak darbesiyle öldüren Fethi Şancı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse indirdi. Kararın açıklanması öncesinde Karakoç'un yakınları ile sanık arasında arbede yaşandı.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 1

Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Aysel Karakoç'un evine gitti. Barışma bahanesiyle gittiği evde ikili arasında tartışma çıktı.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 2

Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 3

Olayın ardından gözaltına alınan Fethi Şancı, çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şancı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 4

Fethi Şancı'nın yargılandığı dava Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık hazır bulunurken Aysel Karakoç'un ailesi ve taraf avukatları da salonda yer aldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 5

Karar öncesinde son sözü sorulan Fethi Şancı, cinayetten dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti kararını yazmak üzere duruşmaya ara verdi.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 6

Duruşmaya verilen arada Aysel Karakoç'un kardeşleri ve annesi, sanık Fethi Şancı'ya saldırmaya çalıştı. Jandarma ve güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı. Karakoç'un iki kardeşi salon dışına çıkarıldı.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 7

Yaşanan arbede sonrası Aysel Karakoç'un iki kardeşi hakkında 4 gün disiplin hapsi kararı verildi. Karakoç'un annesi hakkında ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 8

Mahkeme heyeti, Fethi Şancı'yı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Müebbet yiyenFethi Şancı’nın mahkemedeki tavrı dikkat çekti 9

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şancı'nın cinayetten yaklaşık 5 gün önce eğlendikleri mekânda Aysel Karakoç'u kıskandığı ve tartıştığı belirtildi. İddianamede ayrıca sanığın öldürme kararından vazgeçmediği, yemek yedikleri restorandan bir bıçak aldığı ve Karakoç'un evinde bulduğu başka bir bıçakla cinayeti gerçekleştirdiği aktarıldı. Şancı'nın olayın ardından Dubai'ye kaçmak amacıyla uçak bileti aldığı da iddianamede yer aldı.

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