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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşini bulmak için Esra Erol’a başvurdu! Aldığı telefonla şoke oldu Eşini bulmak için Esra Erol’a başvurdu! Aldığı telefonla şoke oldu
Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Cemile, Esra Erol yayınına katılarak 8 aylık hamile olduğunu ve kocasının annesi babası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Görücü usulüyle evlendiği eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım isteyen genç kadın, aldığı telefonla şok yaşadı. Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunurken ismini vermek istemeyen bir kadın kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 14:17
Esra Erol'a katılan 8 aylık hamile Cemile 16 yaşında görücü usulü tanıştığı Ahmet Dinçer'le 1 yıl birlikte yaşadı. 17 yaşında resmi nikah kıyılan genç çift 2 yılın sonunda sorunlar yaşamaya başladı. Eşi Ahmet Dinçer evde yokken kayınpederi Yüksel ve kayınvalidesi Behime'nin kendisini evden kovduğunu söyleyen Cemile, eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım istedi.
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Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası Ahmet ise canlı yayında katılarak şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Ardından canlı yayına telefonla bağlanan bir kadının açıklamalarla herkesi şoke etti.
Esra Erol'a Konya'dan katılan 18 yaşındaki Cemile 8 aylık hamile olduğunu ve 1 buçuk yaşında bir çocuk olduğunu dile getirdi. Henüz 16 yaşındayken ailesinin görücü usulü rızasıyla evlenen genç anne yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Eşi evde yokken kayınvalidesi ile kayınpederinin evden kovduğunu dile getiren Cemile, canlı yayına katılan eşi Ahmet ise söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Cemile evlendiğinde yaşı küçük olduğu için resmi nikah kıyılmadığını 17 yaşına basınca annesinin izni ile nikah kıydıklarını aktardı. İlk hamileliğinde sıkıntılar yaşadığını dile getiren Cemile, "kayınvalideme söylüyorum ama beni anlamıyor. Çocuğumu istemiyor" dedi.
Cemile'nin ailesi geçtiğimiz Aralık ayında Yalova'ya taşınınca, kayınpederi 'aileni görmeye git' dedi ve her şey böyle başladı. Cemile ailesinin yanına gittikten 3-4 gün sonra eşi tarafından telefon numarası dahil her yerden engellendi. Genç kadın kayınpederini aradığında ise şok üstüne şok yaşadı.