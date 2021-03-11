Eşini bulmak için Esra Erol’a başvurdu! Aldığı telefonla şoke oldu

Esra Erol'a Konya'dan katılan 18 yaşındaki Cemile 8 aylık hamile olduğunu ve 1 buçuk yaşında bir çocuk olduğunu dile getirdi. Henüz 16 yaşındayken ailesinin görücü usulü rızasıyla evlenen genç anne yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Eşi evde yokken kayınvalidesi ile kayınpederinin evden kovduğunu dile getiren Cemile, canlı yayına katılan eşi Ahmet ise söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

