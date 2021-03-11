Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor. Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, "Oğuzeli ilçesindeki tüm yöresel ürünleri iç piyasaya sattık. Daha sonra yurt dışından taleplerle Almanya'ya 200 bin kavanoz turşu, reçel gönderdik. Gaziantep'in her ilçesine ait ürünleri işleyip, markalaştırarak pazarlamayı planlıyoruz." derken İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "İlk ihracatı Almanya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine yapmaya başladılar. Kadınlar, verdiğimiz imkanlarla neredeyse imkansızı başardılar. Yaptıkları başarılı çalışmalarla verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ettiklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.