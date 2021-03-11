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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor. Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, "Oğuzeli ilçesindeki tüm yöresel ürünleri iç piyasaya sattık. Daha sonra yurt dışından taleplerle Almanya'ya 200 bin kavanoz turşu, reçel gönderdik. Gaziantep'in her ilçesine ait ürünleri işleyip, markalaştırarak pazarlamayı planlıyoruz." derken İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "İlk ihracatı Almanya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine yapmaya başladılar. Kadınlar, verdiğimiz imkanlarla neredeyse imkansızı başardılar. Yaptıkları başarılı çalışmalarla verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ettiklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 14:35
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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde tarım okulu kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda eğitim alan 220 kadından 7'si, kurdukları Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde çalışmaya başladı.

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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel başta olmak üzere yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya'ya 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, AA muhabirine, 9 ay önce kurdukları kooperatifle mevsimine göre ürün ektiklerini söyledi.

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Gaziantep'te tarım eğitimi alan 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Yöreye özgü ürünleri hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Toğaç, salça, kurutmalık, pul biber, nane, kekik hazırladıklarını şu anda mevsimi olan marul, karnabahar, beyaz lahana gibi ürünleri yetiştirdiklerini kaydetti.

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