Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler bir kez daha baktı!

Çorum'da, hayatını birleştirdiği 22 yaşındaki Gamze Şen için süslediği gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a' yazdıran damat Yunus Emre Şimşek, "Her zaman kurallara lütfen uyalım"dedi. Gamze Şen ise "Evleniyoruz, mutluyuz yazısını böylece rafa kaldırdık" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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