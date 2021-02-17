Esenyurt'ta mucize kurtuluş! Anne ve babanın çocuklarını kurtarma çabası böyle görüntülendi

Esenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.02.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 15:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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