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Haberler Galeri Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Eren Bülbül'ün şehadetinin 5. yıl dönümü... Trabzon 'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Öte yandan Anne Ayşe Bülbül, "Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. Onu çok özlüyorum" dedi.


Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 11:15
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Eren Bülbül’ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eren Bülbül’ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.

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Eren Bülbül’ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

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Eren Bülbül’ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

'KOKUN GELECEK Mİ BANA?'
Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, "Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?" diyerek gözyaşı döktü.

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Eren Bülbül’ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

ŞEHADETİNİN 5. YILI

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 5'inci yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu.