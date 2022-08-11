Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı ortaya çıktı! Şehit edilmeden saatler önce... Annesinin sözleri yürek dağladı

Eren Bülbül'ün şehadetinin 5. yıl dönümü... Trabzon 'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Öte yandan Anne Ayşe Bülbül, "Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. Onu çok özlüyorum" dedi.



