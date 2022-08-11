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Haberler Galeri 'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

Türkiye'de yeni saadet zinciri vakası yaşandı. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. 'Deterjanpazari.com' adlı internet sitesi sattığı sabun tozunu, banyo topu haline getirenlerden 3 katı fiyata geri alacağını vaat etti. Ancak bazı vatandaşların ürünü hatalı denilerek alınmadı, çoğunun ise alınan ürününe karşılık ödeme yapılmadı. Vurgunun boyunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:37
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’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

Ankara merkezli temizlik şirketi, dolandırıcılığın son adresi oldu. İddiaya göre 'deterjanpazarı.com' adlı internet sitesinin banyo topu yaptırarak birçok vatandaşı mağdur etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

Para kazanmak isteyen Ankara ve çevresinde bulunan insanlara şirketin "Bu tozu bu fiyata alın, yoğurup banyo topu yapın. 95 gün kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" dediği ileri sürüldü.

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’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

İlk önce 30 daha sonra 60 ve son olarak 95 gün bekletilen vatandaşlar da paralarının ödenmediğini söyleyerek Şikayetvar.com'a onlarca şikayet yaptı.

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’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

40 BİN MAĞDUR VAR

Akşam'ın haberine göre: Bazı mağdurlar da banyo toplarını kuruttuktan sonra şirkete paralarını almak için götürdüklerini ve düzgün olmadığı gerekçesiyle ürünlerin bir kısmının alınmadığını belirtti. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar savcılığın yolunu tutarken, Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş'ın ise ortadan kaybolduğu iddia edildi. Toplam mağdur sayısının yaklaşık 40 bin olduğu öğrenildi.

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’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

Şirket, 10.Dijital Dünya'nın Enleri ödül töreninde de "Yılın En İyi Temizlik Ar-Ge Ödülü'nü kazanmış. Ödülü Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş almıştı.