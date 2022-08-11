’Deterjan Pazarı’ saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

40 BİN MAĞDUR VAR

Akşam'ın haberine göre: Bazı mağdurlar da banyo toplarını kuruttuktan sonra şirkete paralarını almak için götürdüklerini ve düzgün olmadığı gerekçesiyle ürünlerin bir kısmının alınmadığını belirtti. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar savcılığın yolunu tutarken, Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş'ın ise ortadan kaybolduğu iddia edildi. Toplam mağdur sayısının yaklaşık 40 bin olduğu öğrenildi.