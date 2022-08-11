11 Ağustos 2022, Perşembe
Yorgancıya verilen bohçadan servet çıktı! Koyun yününü kabartırken buldu gözlerine inanamadı🐏
İzmir'de kabartılması için yorgancıya bırakılan bohça içindeki koyun yününün içinden adeta bir servet çıktı. Dükkanı oğlu Bayram Akgün ile birlikte işleten 61 yaşındaki Nazlı Akgün gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bayram Akgün ise durumu hemen müşterisine haber verdi.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 11:29
- 1
- 89
- 2
- 89
- 3
- 89
- 4
- 89
- 5
- 89