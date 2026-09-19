6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü
Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'dan yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp dosyasında, genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın ailesi, kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Yaklaşık 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin yürütülen araştırmada, genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.
ELİF MERVE'NİN ARKADAŞ ÇEVRESİ MERCEK ALTINDA
Elif Merve Yılmaz'ın annesi Esin Yılmaz, daha önce kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar, Bilge ve Ceyda'nın genç kızları erkeklerle birlikte olma vaadiyle kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldığını iddia etmişti.
Esin Yılmaz, şu anda cezaevinde olan Mikail'in grubun lideri olduğunu ve genç kızların bu sistem içerisinde kullanıldığını öne sürmüştü.
"MİKAİL ÖLDÜRDÜ, BİLGE VE ERSİN BİLİYOR" İDDİASI
Sır olayla ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Elif Merve'nin şimdiye kadar bulunamaması ise cinayet iddialarını güçlendiriyor.
Dosyaya ilişkin son günlerde yapılan ihbarlarda, Elif Merve'nin Mikail tarafından öldürüldüğü, Bilge ile taksici Ersin Solak'ın ise olaydan haberdar olduğu ileri sürüldü.
Söz konusu iddiayı dile getiren kişinin olayın doğrudan görgü tanığı olmadığı, bilgileri çevresinden duyduğu belirtildi.
Hakkındaki iddialar sorulan Bilge ise Elif Merve'nin öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını savundu. Bilge, genç kızdan yaklaşık 6 yıldır haber alınamaması nedeniyle onun öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü ancak bu düşüncesinin somut bir bilgiye dayanmadığını ifade etti.
MERVE'NİN UNUTTUĞU ÇANTAYI KİM ALDI?
Dosyada, Elif Merve'ye ait olduğu belirtilen çantanın kimlerin elinden geçtiğine ilişkin anlatımlar da dikkat çekti.
Çantanın önce Ersin Solak'ta kaldığı, ardından Bilge'ye ulaştığı yönünde iddialar gündeme gelirken, Ceyda'nın da çantayı Ersin'den alarak Mikail'e verdiğini söylediği aktarıldı.
Tarafların çantanın kimde bulunduğu ve nasıl el değiştirdiğine ilişkin farklı anlatımları, Elif Merve'nin kaybolduğu gün yaşananların aydınlatılması açısından önem taşıyor.