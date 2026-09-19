Bazı kişilerin anlatımlarına göre erkekler belirli adreslere yönlendiriliyor, genç kızlar ise bu sistem içerisinde kullanılıyordu. Mikail, Nuh ve Ateş isimli kişilerin bu organizasyon içerisinde yer aldığı öne sürülürken, bazı kişilerin de bu yapı nedeniyle tehdit edildiği ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Elif Merve'nin arkadaş çevresine ilişkin araştırmalarda "konumculuk" olarak adlandırılan bir sistemden de söz edildi.

Bu ihbarın ardından söz konusu adresin ve Elif Merve'nin o bölgeye götürülüp götürülmediğinin araştırılması yeniden gündeme geldi.

Dosyaya geçtiğimiz günlerde ulaşan başka bir ihbar da dikkat çekti. Kimliğini açıklamayan bir kişi, Elif Merve'nin götürüldüğü öne sürülen konumda bir kişinin öldüğünü iddia etti.

"CESEDİNİ TAKSİYLE BAŞKA YERE GÖTÜRÜP GÖMDÜLER" İDDİASI

Dosyanın en çarpıcı iddialarından biri, Elif Merve'nin bir evde yasaklı madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiği ve ardından cesedinin taksiyle başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönündeki anlatım oldu.

İddiayı aktaran kişi, olayın Mikail ve çevresindeki kişilerle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak bu anlatımın doğruluğuna ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.