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6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'dan yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp dosyasında, genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 1

Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın ailesi, kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Yaklaşık 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin yürütülen araştırmada, genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 2

ELİF MERVE'NİN ARKADAŞ ÇEVRESİ MERCEK ALTINDA

Elif Merve Yılmaz'ın annesi Esin Yılmaz, daha önce kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar, Bilge ve Ceyda'nın genç kızları erkeklerle birlikte olma vaadiyle kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldığını iddia etmişti.

Esin Yılmaz, şu anda cezaevinde olan Mikail'in grubun lideri olduğunu ve genç kızların bu sistem içerisinde kullanıldığını öne sürmüştü.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 3

"MİKAİL ÖLDÜRDÜ, BİLGE VE ERSİN BİLİYOR" İDDİASI

Sır olayla ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Elif Merve'nin şimdiye kadar bulunamaması ise cinayet iddialarını güçlendiriyor.

Dosyaya ilişkin son günlerde yapılan ihbarlarda, Elif Merve'nin Mikail tarafından öldürüldüğü, Bilge ile taksici Ersin Solak'ın ise olaydan haberdar olduğu ileri sürüldü.

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6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 4

Söz konusu iddiayı dile getiren kişinin olayın doğrudan görgü tanığı olmadığı, bilgileri çevresinden duyduğu belirtildi.

Hakkındaki iddialar sorulan Bilge ise Elif Merve'nin öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını savundu. Bilge, genç kızdan yaklaşık 6 yıldır haber alınamaması nedeniyle onun öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü ancak bu düşüncesinin somut bir bilgiye dayanmadığını ifade etti.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 5

MERVE'NİN UNUTTUĞU ÇANTAYI KİM ALDI?

Dosyada, Elif Merve'ye ait olduğu belirtilen çantanın kimlerin elinden geçtiğine ilişkin anlatımlar da dikkat çekti.

Çantanın önce Ersin Solak'ta kaldığı, ardından Bilge'ye ulaştığı yönünde iddialar gündeme gelirken, Ceyda'nın da çantayı Ersin'den alarak Mikail'e verdiğini söylediği aktarıldı.

Tarafların çantanın kimde bulunduğu ve nasıl el değiştirdiğine ilişkin farklı anlatımları, Elif Merve'nin kaybolduğu gün yaşananların aydınlatılması açısından önem taşıyor.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 6

"KONUMCULUK" İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Elif Merve'nin arkadaş çevresine ilişkin araştırmalarda "konumculuk" olarak adlandırılan bir sistemden de söz edildi.

Bazı kişilerin anlatımlarına göre erkekler belirli adreslere yönlendiriliyor, genç kızlar ise bu sistem içerisinde kullanılıyordu. Mikail, Nuh ve Ateş isimli kişilerin bu organizasyon içerisinde yer aldığı öne sürülürken, bazı kişilerin de bu yapı nedeniyle tehdit edildiği ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

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6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 7

"GİTTİĞİ KONUMDA BİR KİŞİ ÖLDÜ" İHBARI

Dosyaya geçtiğimiz günlerde ulaşan başka bir ihbar da dikkat çekti. Kimliğini açıklamayan bir kişi, Elif Merve'nin götürüldüğü öne sürülen konumda bir kişinin öldüğünü iddia etti.

Bu ihbarın ardından söz konusu adresin ve Elif Merve'nin o bölgeye götürülüp götürülmediğinin araştırılması yeniden gündeme geldi.

Taksici Ersin Solak ise söz konusu ihbardan haberdar olmadığını belirtti.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 8

"CESEDİNİ TAKSİYLE BAŞKA YERE GÖTÜRÜP GÖMDÜLER" İDDİASI

Dosyanın en çarpıcı iddialarından biri, Elif Merve'nin bir evde yasaklı madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiği ve ardından cesedinin taksiyle başka bir bölgeye götürülerek gömüldüğü yönündeki anlatım oldu.

İddiayı aktaran kişi, olayın Mikail ve çevresindeki kişilerle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak bu anlatımın doğruluğuna ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.

6 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz için korkutan iddia: Cesedi gömüldü 9

TAKSİCİ ERSİN SOLAK'IN ANLATIMI MERCEK ALTINDA

Elif Merve'nin kaybolduğu gün taksiye bindiği ve taksici Ersin Solak'ın genç kızın güzergâhına ilişkin bilgi sahibi olduğu yönündeki iddialar da dosyanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ersin Solak ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor. Solak, Elif Merve'nin kendisine konum gönderdiğini ve hakkında ileri sürülen bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Elif Merve'nin kaybolduğu gün taksiyle hangi güzergâhta hareket ettiği, telefon ve konum kayıtlarının ne gösterdiği ve diğer teknik verilerin ortaya koyacağı bilgiler, dosyanın aydınlatılması açısından önem taşıyor.

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