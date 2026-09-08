Elif'in kendisini aynı konuma ikinci kez götürdüğünü söyleyen Bayram Bey, genç kızın arkadaşlarıyla mangal yapacağından bahsettiğini ve evli bir çiftten söz ettiğini anlattı. Bayram Bey'in aktardığına göre Elif, bu çift tarafından zorla götürüldüğünü ve darbedildiğini de söylemişti.

Esin Hanım ise kızının daha önce de evden kaçmak istediğini belirtti. Anne, bir keresinde Elif'in boğazına bıçak dayadığını da öne sürdü.

Solak, Ankara'da taksicilik yaptığını belirterek Elif'i gece saatlerinde, sonradan Ceyda ve Mikail'in adresi olduğunu öğrendiği bir yerden aldığını söyledi. Elif'i Seyranbağları tarafındaki bir adrese bıraktığını, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra ise Ulus'a götürdüğünü anlattı.

EN SON ONUN TAKSİSİNE BİNDİ

ELİF, ULUS'TA ATM'DEN PARA ÇEKTİ

Ersin Solak'ın anlatımına göre Elif'in bir sonraki durağı Ulus oldu. Solak, ATM'nin önünde durduklarını ve Elif'in yanına uzun boylu, zayıf bir adam geldiğini söyledi.

Taksi şoförü, Elif ile bu kişinin ATM'den para çektiğini, parayı ise adamın kendi cebine koyduğunu iddia etti. Ardından ikisinin tekrar taksiye bindiğini belirten Solak, yaşananları şöyle anlattı:

"Gece çantasını araçta bıraktı. Benim taksi paramı da ödemeden 'Geleceğim' diyerek gitti. Çantayı kendi ellerimle Bilge isimli kişiye teslim ettim. Karakolda da ifade verdim. Ancak Bilge, çantayı benden almadığını söyledi. 'Ben almadım' diyor. O zaman benim paramı kim ödedi?"

Bu sözlerin ardından programda en çok merak edilen sorulardan biri gündeme geldi: