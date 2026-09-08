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16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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16 yaşında kaybolan Elif Merve Yılmaz'dan 5 yıldır haber alınamıyor. Dosyada yeni iddialar gündeme gelirken, son bindiği taksinin şoförü Müge Anlı'nın programında yaşananları anlattı. Elif'in Ulus'ta birlikte görüldüğü kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 1

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen kızından haber alamayan annesi Esin Hanım, kızının arkadaş çevresi nedeniyle kaybolmuş olabileceğini öne sürerek yardım istedi.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 2

Esin Hanım, kızının arkadaşları Mikail, Bahar ve Ceyda'nın erkekleri "birlikte olma vaadiyle" kandırdığını ve "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle para aldıklarını iddia etti. Kızının daha önce yurttan ve evden kaçtığını, farklı şehirlere gittiğini ve bir dönem sahte kimlik kullandığını belirten anne, kızının hayatta olduğunu bilmenin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 3

İddialarda adı geçen Mikail İpek'in cezaevinde olduğu öğrenilirken, Elif'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın yıllar içinde Çocuk Şube, Kayıp Şube ve Cinayet Şube ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 4

GÖRGÜ TANIKLARINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "DİYARBAKIR'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYDUM"

Programda Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu döneme ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Görgü tanıkları, Elif'in kaybolduktan sonra Diyarbakır'da öldürüldüğünü duyduklarını öne sürdü. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 5

"BURAYI TERK EDECEĞİM, DİYARBAKIR'A GİDECEĞİM"

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu 25 Ocak 2021 tarihinde Mamak'taki evinin önünden bindiği taksinin şoförü Bayram Bey de yaşananları anlattı.

Bayram Bey, Elif'i akşam saatlerinde aldığını belirterek, "Akşam sekiz gibi beni aradı, ben de onu alıp istediği yere bıraktım" dedi.

Taksi şoförü, Elif'in yolculuk sırasında telefonda konuştuğu kişiye Diyarbakır'a gideceğini söylediğini aktardı. Bayram Bey, Elif'in telefonda, "Burayı terk edeceğim, Diyarbakır'a gideceğim" dediğini duyduğunu ifade etti.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 6

DARP İDDİASI

Elif'in kendisini aynı konuma ikinci kez götürdüğünü söyleyen Bayram Bey, genç kızın arkadaşlarıyla mangal yapacağından bahsettiğini ve evli bir çiftten söz ettiğini anlattı. Bayram Bey'in aktardığına göre Elif, bu çift tarafından zorla götürüldüğünü ve darbedildiğini de söylemişti.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 7

ELİF'İN ANNESİ: "SÜREKLİ EVDEN KAÇMAK İSTİYORDU"

Esin Hanım ise kızının daha önce de evden kaçmak istediğini belirtti. Anne, bir keresinde Elif'in boğazına bıçak dayadığını da öne sürdü.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 8

EN SON ONUN TAKSİSİNE BİNDİ

Programda Elif'in bindiği son taksinin şoförü Ersin Solak da yayına bağlandı.

Solak, Ankara'da taksicilik yaptığını belirterek Elif'i gece saatlerinde, sonradan Ceyda ve Mikail'in adresi olduğunu öğrendiği bir yerden aldığını söyledi. Elif'i Seyranbağları tarafındaki bir adrese bıraktığını, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra ise Ulus'a götürdüğünü anlattı.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 9

ELİF, ULUS'TA ATM'DEN PARA ÇEKTİ

Ersin Solak'ın anlatımına göre Elif'in bir sonraki durağı Ulus oldu. Solak, ATM'nin önünde durduklarını ve Elif'in yanına uzun boylu, zayıf bir adam geldiğini söyledi.

Taksi şoförü, Elif ile bu kişinin ATM'den para çektiğini, parayı ise adamın kendi cebine koyduğunu iddia etti. Ardından ikisinin tekrar taksiye bindiğini belirten Solak, yaşananları şöyle anlattı:

"Gece çantasını araçta bıraktı. Benim taksi paramı da ödemeden 'Geleceğim' diyerek gitti. Çantayı kendi ellerimle Bilge isimli kişiye teslim ettim. Karakolda da ifade verdim. Ancak Bilge, çantayı benden almadığını söyledi. 'Ben almadım' diyor. O zaman benim paramı kim ödedi?"

Bu sözlerin ardından programda en çok merak edilen sorulardan biri gündeme geldi:

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 10

ELİF MERVE YILMAZ'IN ULUS'TA TAKSİYE BİRLİKTE BİNDİĞİ ADAM KİMDİ?

Bugünkü yayında Elif Merve Yılmaz'ın son konuştuğu kişilerden biri de programa bağlandı. Müge Anlı, ismini vermek istemeyen kişiye, "Merve'nin Ulus'ta ATM'den para çektiği kişi siz misiniz?" diye sordu.

İsmini açıklamak istemeyen kişi ise iddiaları reddetti. Elif'le bir uygulama üzerinden tanıştığını söyleyen kişi, Merve'nin kendi evine geldiğini ve parasını istediğini belirtti.

Şahıs, Elif'i markete gönderdiğini, daha sonra genç kızın taksiye binerek oradan ayrıldığını öne sürdü.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 11

BİLGE DE YAYINA BAĞLANDI

Elif Merve Yılmaz'ın arkadaşı olduğu belirtilen Bilge de yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Bilge, Elif'i aslında tanımadığını ve onu yalnızca bir kez Mikail ile Ceyda'nın evinde gördüğünü söyledi. Bilge, kendilerini yönlendiren kişinin Mikail olduğunu ifade etti.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 12

Müge Anlı ise "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle ilgili Bilge'ye dikkat çeken bir soru yöneltti:

"Ablacım, bu konumculuk denen olayda sadece taksici parası hikâyesi yok, değil mi? Gidiyorsunuz, ne çalıyorsunuz evden?"

Bilge ise evden eşya çalmadıklarını, yalnızca para aldıklarını öne sürdü. Bilge, "Bir şey çalmıyoruz, sadece parayı alıyoruz. Evden eşya alınca sıkıntı oluyor" dedi.

Bilge ayrıca kendisinin bu tür şeyler yapmadığını ve Elif Merve'nin ne yaptığını o dönemde bilmediğini söyledi.

16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar 13

ELİF MERVE'NİN ÇANTASI KİMİN ELİNDE KALDI?

Programda Elif'in kaybolduğu gece yaşananlara ilişkin bir başka ayrıntı da gündeme geldi. Müge Anlı, taksi şoförü Ersin Solak'ın Elif'in çantasını Bilge Hanım'a teslim ettiğini söylediğini hatırlattı.

Ersin Solak, çantayı Bilge Hanım'a teslim ettiğini bir kez daha yinelerken, Bilge Hanım ise çantayı teslim almadığını söyledi.

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu günden bu yana nerede olduğu, Ulus'ta birlikte görüldüğü kişinin kimliği, çantanın akıbeti ve Diyarbakır'la ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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