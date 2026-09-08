16 yaşında kaybolmuştu! Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken detaylar
16 yaşında kaybolan Elif Merve Yılmaz'dan 5 yıldır haber alınamıyor. Dosyada yeni iddialar gündeme gelirken, son bindiği taksinin şoförü Müge Anlı'nın programında yaşananları anlattı. Elif'in Ulus'ta birlikte görüldüğü kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen kızından haber alamayan annesi Esin Hanım, kızının arkadaş çevresi nedeniyle kaybolmuş olabileceğini öne sürerek yardım istedi.
Esin Hanım, kızının arkadaşları Mikail, Bahar ve Ceyda'nın erkekleri "birlikte olma vaadiyle" kandırdığını ve "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle para aldıklarını iddia etti. Kızının daha önce yurttan ve evden kaçtığını, farklı şehirlere gittiğini ve bir dönem sahte kimlik kullandığını belirten anne, kızının hayatta olduğunu bilmenin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.
İddialarda adı geçen Mikail İpek'in cezaevinde olduğu öğrenilirken, Elif'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın yıllar içinde Çocuk Şube, Kayıp Şube ve Cinayet Şube ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.
GÖRGÜ TANIKLARINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "DİYARBAKIR'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYDUM"
Programda Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu döneme ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Görgü tanıkları, Elif'in kaybolduktan sonra Diyarbakır'da öldürüldüğünü duyduklarını öne sürdü. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.
"BURAYI TERK EDECEĞİM, DİYARBAKIR'A GİDECEĞİM"
Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu 25 Ocak 2021 tarihinde Mamak'taki evinin önünden bindiği taksinin şoförü Bayram Bey de yaşananları anlattı.
Bayram Bey, Elif'i akşam saatlerinde aldığını belirterek, "Akşam sekiz gibi beni aradı, ben de onu alıp istediği yere bıraktım" dedi.
Taksi şoförü, Elif'in yolculuk sırasında telefonda konuştuğu kişiye Diyarbakır'a gideceğini söylediğini aktardı. Bayram Bey, Elif'in telefonda, "Burayı terk edeceğim, Diyarbakır'a gideceğim" dediğini duyduğunu ifade etti.