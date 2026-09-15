Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınına, Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasına ilişkin tanık ifadeleri damga vurdu. Mikail İpek'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve bir süre birlikte çalıştığını belirten tanık, canlı yayına bağlanarak taksici Ersin Solak hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ersin Solak'ın bildiklerini anlatmadığını öne süren tanık, "Ersin bildiklerini anlatmıyor. Ersin orada 'B vitamini eksikliğim var, hatırlamıyorum' diye saçmalayıp duruyor. İzlerken çıldırıyorum. Haberi olmaması imkânsız." ifadelerini kullandı. Tanık ayrıca, taksici Ersin Solak'ın yalnızca bu ağa özel hizmet verdiğini iddia etti. Ersin Solak ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Tanık, "Kız konuma gittiğinde başı dara düşerse taksiciyi arar. Kız arayamayacak durumdaysa ve 15 dakika içinde çıkmazsa Mikail İpek bir şekilde Ersin'e ulaşır ve taksici hemen müdahale eder. Eğer müdahale etmezse Mikail, Ersin'i paramparça eder." şeklinde konuştu.

Yasa dışı olduğu öne sürülen sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren tanık, kızların gittikleri adreste herhangi bir sorun yaşamaları durumunda taksiciyi aradıklarını iddia etti.

Program ekibinin ulaştığı aile, kızları Ceyda'nın yıllarca Mikail İpek tarafından şiddet, tehdit ve uyuşturucu kullanımı üzerinden baskı altında tutulduğunu öne sürdü.

Şüphelerin odağındaki taksici Ersin Solak'ın savunmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Mikail İpek'in cezaevindeki sevgilisi olduğu belirtilen Ceyda'nın anne ve babası da program ekibine çarpıcı iddialarda bulundu.

Ceyda'nın babası, "Mikail kızımın kafasına silah dayadı, hamileyken sopayla dövdü. Eğer peşini bırakmasaydım benim kızım da Merve'nin akıbetine uğrayacaktı." iddiasında bulundu.

ÇANTA DETAYI VE CEZAEVİ PLANLARI İDDİASI

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu geceye ilişkin çanta detayıyla ilgili olarak da Ceyda'nın ailesi dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Ailenin iddiasına göre çanta, Mikail İpek'in talimatıyla taksici Ersin Solak'tan alınarak Bilge isimli kişiye verildi. Çantadaki paraların alındıktan sonra çantanın çöpe atıldığı öne sürüldü.

Aile ayrıca, Mikail İpek'in babası Hacı İpek'in "Ceyda bana Merve'nin taksici sevgilisi olduğunu söyledi." şeklindeki sözlerini de yalanladı. Mikail İpek ile babası Hacı İpek'in cezaevinde bir araya gelerek suçu Ceyda ve başka kişilerin üzerine atmak için plan yaptıklarını da iddia etti.

KARA PARA AKLAMA VE PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Ceyda'nın annesi, Mikail İpek ve babası Hacı İpek hakkında yeni iddialarda da bulundu. Anne, baba-oğlun paravan şirketler kurduğunu ve kızlardan elde edildiği öne sürülen paraların aklanması için gayrimenkul ve altın alındığını iddia etti.

Söz konusu malların akrabalarının üzerine geçirildiğini öne süren anne, Mikail İpek'in kendi üzerine herhangi bir mal varlığı yapmadığını da iddia etti.