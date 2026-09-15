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Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın dosyasına ilişkin araştırmalar sürüyor. Programın bugünkü bölümünde Mikail'in arkadaşı olduğunu söyleyen kişinin taksici Ersin Solak hakkında ortaya attığı iddialar dikkat çekti. Ersin Solak'ın çelişkili ifadeleri ve "hatırlamıyorum" savunması gündem olurken, gizli tanığın anlattıkları da dosyadaki soru işaretlerini artırdı.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınına, Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasına ilişkin tanık ifadeleri damga vurdu. Mikail İpek'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve bir süre birlikte çalıştığını belirten tanık, canlı yayına bağlanarak taksici Ersin Solak hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 2

Ersin Solak'ın bildiklerini anlatmadığını öne süren tanık, "Ersin bildiklerini anlatmıyor. Ersin orada 'B vitamini eksikliğim var, hatırlamıyorum' diye saçmalayıp duruyor. İzlerken çıldırıyorum. Haberi olmaması imkânsız." ifadelerini kullandı. Tanık ayrıca, taksici Ersin Solak'ın yalnızca bu ağa özel hizmet verdiğini iddia etti. Ersin Solak ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 3

"GİTTİĞİ EVDEN ÇIKMADIYSA MÜDAHALE ETMESİ GEREKİRDİ!"

Yasa dışı olduğu öne sürülen sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren tanık, kızların gittikleri adreste herhangi bir sorun yaşamaları durumunda taksiciyi aradıklarını iddia etti.

Tanık, "Kız konuma gittiğinde başı dara düşerse taksiciyi arar. Kız arayamayacak durumdaysa ve 15 dakika içinde çıkmazsa Mikail İpek bir şekilde Ersin'e ulaşır ve taksici hemen müdahale eder. Eğer müdahale etmezse Mikail, Ersin'i paramparça eder." şeklinde konuştu.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 4

CEYDA'NIN ANNE VE BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Şüphelerin odağındaki taksici Ersin Solak'ın savunmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Mikail İpek'in cezaevindeki sevgilisi olduğu belirtilen Ceyda'nın anne ve babası da program ekibine çarpıcı iddialarda bulundu.

Program ekibinin ulaştığı aile, kızları Ceyda'nın yıllarca Mikail İpek tarafından şiddet, tehdit ve uyuşturucu kullanımı üzerinden baskı altında tutulduğunu öne sürdü.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 5

Ceyda'nın babası, "Mikail kızımın kafasına silah dayadı, hamileyken sopayla dövdü. Eğer peşini bırakmasaydım benim kızım da Merve'nin akıbetine uğrayacaktı." iddiasında bulundu.

ÇANTA DETAYI VE CEZAEVİ PLANLARI İDDİASI

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu geceye ilişkin çanta detayıyla ilgili olarak da Ceyda'nın ailesi dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Ailenin iddiasına göre çanta, Mikail İpek'in talimatıyla taksici Ersin Solak'tan alınarak Bilge isimli kişiye verildi. Çantadaki paraların alındıktan sonra çantanın çöpe atıldığı öne sürüldü.

Aile ayrıca, Mikail İpek'in babası Hacı İpek'in "Ceyda bana Merve'nin taksici sevgilisi olduğunu söyledi." şeklindeki sözlerini de yalanladı. Mikail İpek ile babası Hacı İpek'in cezaevinde bir araya gelerek suçu Ceyda ve başka kişilerin üzerine atmak için plan yaptıklarını da iddia etti.

KARA PARA AKLAMA VE PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Ceyda'nın annesi, Mikail İpek ve babası Hacı İpek hakkında yeni iddialarda da bulundu. Anne, baba-oğlun paravan şirketler kurduğunu ve kızlardan elde edildiği öne sürülen paraların aklanması için gayrimenkul ve altın alındığını iddia etti.

Söz konusu malların akrabalarının üzerine geçirildiğini öne süren anne, Mikail İpek'in kendi üzerine herhangi bir mal varlığı yapmadığını da iddia etti.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 6

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra kayboldu. O dönem 16 yaşında olan Elif'ten yıllardır haber alınamıyor. Ailesi ise genç kızın akıbetinin ortaya çıkarılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Elif'in annesi Esin Yılmaz, kızının kaybolmasında arkadaş çevresinin rolü olabileceğini öne sürdü. Anne Yılmaz, Elif'in Mikail, Bahar ve Ceyda isimli kişilerle yakın olduğunu ve bu çevrede "konumculuk" olarak adlandırılan bir yöntemle para alındığını iddia etti.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 7

"BURAYI TERK EDECEĞİM, DİYARBAKIR'A GİDECEĞİM"

Elif'i kaybolduğu gün taşıdığı belirtilen taksi şoförü Bayram, genç kızın yolculuk sırasında telefonda konuştuğu kişiye, "Burayı terk edeceğim, Diyarbakır'a gideceğim" dediğini duyduğunu anlattı.

Bayram ayrıca Elif'in daha önce de aynı bölgeye gittiğini ve bir evli çift tarafından darbedildiğini söylediğini öne sürdü.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 8

"DİYARBAKIR'DA ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Programda söz alan bazı tanıklar, Elif'in kaybolduktan sonra Diyarbakır'da öldürüldüğünü duyduklarını iddia etti. Ancak bu iddianın doğrulandığına ilişkin herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Söz konusu iddia, Elif'in kaybolduğu gün Diyarbakır'a gitmek istediğine ilişkin anlatımla birlikte dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 9

SON TAKSİ YOLCULUĞUNDA GİZEMLİ ADAM İDDİASI

Elif'i son gören isimlerden biri olduğu belirtilen taksici Ersin Solak'ın anlatımına göre genç kız, Ceyda ve Mikail'in bulunduğu yerden alınarak önce Seyranbağları'na, ardından Ulus'a götürüldü.

Ersin'in anlatımında, Ulus'ta Elif'in yanına uzun boylu ve zayıf bir erkeğin geldiği, ikilinin birlikte ATM'den para çektiği ve paranın bu kişi tarafından alındığı öne sürüldü.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 10

ELİF ÇANTASINI TAKSİDE BIRAKTI

Elif'in kaybolduğu geceye ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri de çantası oldu.

Taksici Ersin, genç kızın çantasını araçta bırakarak "Geleceğim" dediğini ve taksi ücretini ödemeden araçtan ayrıldığını anlattı. Elif'in bu noktadan sonra nereye gittiği ise belirlenemedi.

ÇANTAYLA İLGİLİ İFADELER ÇELİŞTİ

Taksici Ersin, Elif'in araçta kalan çantasını Bilge isimli bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Ancak canlı yayına bağlanan Bilge, bu iddiayı reddederek çantayı teslim almadığını ifade etti.

Böylece Elif'in kaybolmasının ardından geride kalan en önemli eşyalardan biri olan çantanın kime verildiği de dosyadaki soru işaretlerinden biri haline geldi.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 11

MÜGE ANLI'DAN ERSİN'E DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ersin Solak'ın anlatımlarındaki boşluklar canlı yayında da gündeme geldi. Müge Anlı, taksicinin bölgedeki kişileri ve ilişkileri yakından bildiğine dikkat çekerek, "Senin anlattığın taksicilik değil, özel hizmet" ifadelerini kullandı.

"SEN DE BU İŞİN İÇİNDESİN"

Anlı ayrıca Elif'in geri dönmemesi üzerine neden kimseye haber verilmediğini de sorguladı.

Elif'in annesi Esin Yılmaz da canlı yayında Ersin'in yaşananlarla ilgili daha fazla şey bildiğini öne sürdü. Taksiciye tepki gösteren anne Yılmaz, "Bırak bu işleri. Sen de bu işin içindesin. Sen biliyorsun, bu kızı ortaya çıkaracaksın" dedi. Ersin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Müge Anlı’daki Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler 12

"ABİ, BEN GELMEYECEĞİM"

Taksici Ersin'in canlı yayında aktardığı bir başka ayrıntıya göre Elif kendisine, "Abi, ben gelmeyeceğim. Kızılay'dayım, sen git" dedi.

Bu anlatım, genç kızın takside bıraktığı çantasına neden geri dönmediği ve o gece kimlerle birlikte olduğu sorularını yeniden gündeme getirdi.

MÜGE ANLI: "BU BİR CİNAYET DAVASI"

Dosyada yer alan çelişkili ifadeler ve Elif'in yıllardır bulunamaması üzerine Müge Anlı, olayın sıradan bir kayıp vakası olmadığını belirterek, "Bu işin sonundan iyi kokular gelmiyor. Bu bir cinayet davası. Bir çocuğun kaybından bahsediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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