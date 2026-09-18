Diyanet milyonlarca yavruyu Kur’an’la buluşturdu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kur'an kurslarının çocukların dini eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon çocuğa Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verildiğini açıkladı. Erzurum'da düzenlenen programda öğrenciler Kur'an tilaveti ve çeşitli gösteriler sundu.

Arpaguş, Kur'an kurslarına ilaveten 12 şehirde Kur'an Eğitim Merkezlerinin faaliyete alındığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında merkezlerde hafızlığı muhafaza programının yanı sıra Arapça ve Temel İslami İlimler alanlarında eğitim veriliyor.

Programda Yakutiye Müftülüğü Ahmediye Medresesi Kur'an Kursu öğrencisi Hafız Yusuf Polat, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Aziziye Müftülüğü Dadaşkent Mehmet Gürgür Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Enes Bozkurt ile Yakutiye Müftülüğü Nur Kur'an Kursu öğrencisi Zehra Betül Keleş ise Kur'an-ı Kerim mealini sesli ve işaret diliyle aktardı.

Diyanet bünyesinde görme ve işitme engelli vatandaşların da Kur'an eğitimine katılabilmesi amacıyla özel sınıflar oluşturuluyor. 4-6 yaş grubunun yanı sıra 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik kurs ve programlar da uygulanıyor.

Açılış programında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler de sahnelendi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kur'an ve din eğitiminde devamlılığı sağlamak amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Arpaguş, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon çocuğa Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verildiğini belirtti.