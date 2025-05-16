Çölyak belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte çölyak hastaları için güvenli yiyecekler

Çölyak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtiler görülebilir.
İleri yaşlarda çölyak hastalığının belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. Yetişkinlerde görülen belirtiler şunlardır:
• Karın bölgesinde öne doğru şişkinlik
• Yaşa göre kilo azlığı
• Kas zayıflığı
• Kansızlık
• Dışkıda anormallik, dışkılama ihtiyacının artması
• İshal
• Kusma
• Bezginlik
• Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları
• Büyüme geriliği
• Ağız içinde oluşan aftlar
• İştahsızlık, gaz şikâyetleri
• Eklem ve kemik ağrıları
• Sinirlilik
• Ciltte kaşıntılı döküntüler
Geçmeyen, nedeni anlaşılamayan veya tekrarlayan sağlık sorunlarında çölyak hastalığı mutlaka akla gelmeli ve sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.