Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş
Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden başarılı oyuncu Ece İrtem'in ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Genç yaşta evlatlarını toprağa veren ve yürekleri yangın yerine dönen acılı anne ve baba, aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuşarak yaşadıkları tarifsiz acıyı ve kızlarının vefat etmeden önceki son anlarını anlattı.
"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlenmişti.
İrtem'in anne ve babası ATV'e Haber'e konuştu. Evladını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ece İrtem'in babası, "Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Yanımda olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin; varlığı yeterdi ya, nefesi yeterdi" diyerek kızına olan özlemini dile getirdi.
Kızının derin manevi dünyasından ve teslimiyetinden de bahseden acılı baba, "İnsanlığıyla ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla... Allah'a çok inanıyordu, kadere çok inanıyordu" dedi.
Arşiv görüntülerinde hayata ve kadere bakışını anlatan merhum oyuncu Ece İrtem ise, "Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani" ifadelerini kullanmıştı.
SON GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYDÜ
Kızının yokluğuna alışamadığını belirten Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem, yürekleri dağlayan o sabahı, "Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu. Onun boşluğunu kim dolduracak bilmiyorum ama... " sözleriyle anlattı.
Kızının son anlarını da paylaşan acılı anne, "En son doğum gününü kutladık pazar günü. 'Midem ağrıyor' dedi zaten doğum gününü kutladıktan sonra, 'Eve gidelim anne' dedi. Geldik, hatta yatağa doğru gitti yattı yatak odasına. Yorganı ben üstüne kapattım. Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu" diyerek yaşadığı şoku aktardı.