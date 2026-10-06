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Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden başarılı oyuncu Ece İrtem'in ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Genç yaşta evlatlarını toprağa veren ve yürekleri yangın yerine dönen acılı anne ve baba, aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuşarak yaşadıkları tarifsiz acıyı ve kızlarının vefat etmeden önceki son anlarını anlattı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 1

"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 2

İrtem'in anne ve babası ATV'e Haber'e konuştu. Evladını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ece İrtem'in babası, "Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Yanımda olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin; varlığı yeterdi ya, nefesi yeterdi" diyerek kızına olan özlemini dile getirdi.

ECE İRTEM'İN VEDASI İÇİNE DOĞMUŞ!

Kızının derin manevi dünyasından ve teslimiyetinden de bahseden acılı baba, "İnsanlığıyla ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla... Allah'a çok inanıyordu, kadere çok inanıyordu" dedi.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 3

Arşiv görüntülerinde hayata ve kadere bakışını anlatan merhum oyuncu Ece İrtem ise, "Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani" ifadelerini kullanmıştı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 4

SON GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYDÜ
Kızının yokluğuna alışamadığını belirten Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem, yürekleri dağlayan o sabahı, "Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu. Onun boşluğunu kim dolduracak bilmiyorum ama... " sözleriyle anlattı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 5

Kızının son anlarını da paylaşan acılı anne, "En son doğum gününü kutladık pazar günü. 'Midem ağrıyor' dedi zaten doğum gününü kutladıktan sonra, 'Eve gidelim anne' dedi. Geldik, hatta yatağa doğru gitti yattı yatak odasına. Yorganı ben üstüne kapattım. Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu" diyerek yaşadığı şoku aktardı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 6

Kızının oyunculuk tutkusunu da anlatan anne Nuriye İrtem, "Çocukluğundan beri, konuşmaya başladığından beri hep ısrar ederdi; 'Ben oyuncu olacağım, bak bu çocuklar gibi ben gidip oynayacağım' derdi. Onun aşkıydı oyunculuk. Âşıktı mesleğine. Yeni bir proje vardı, çok da güzel olacaktı ama ömrü yetmedi" ifadelerini kullandı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 7

"İÇİNE DOĞMUŞ GİBİYDİ"
Ece İrtem'in vefatından kısa bir süre önce adeta erken vedasını hissettiğini belirten babası, aralarında geçen konuşmayı, "Biliyor musun? Sen ölmeyeceksin, beni toprağa sen koyacaksın' dedi. Çıldırdım. 'Kızım ne diyorsun, bilmediğimiz bir şeyler mi var?' dedim. 'Yok yok, ben görüyorum' dedi" sözleriyle aktardı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 8

Benzer bir konuşmayı kendisiyle de yaptığını belirten annesi Nuriye İrtem ise, "Bana baktı, 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' dedi. Ben de 'Saçmalama Ece' dedim, 'Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan ben bu evi ne yapacağım' dedim. Demek ki içine doğdu bir şeyler" dedi. Evlat acısıyla sarsılan acılı baba son olarak, "Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını" feryadında bulundu.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 9

ECE İRTEM KİMDİR?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 10

Genç oyuncu, kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol almıştı.

Ece İrtem'in ölümünde kahreden detay! Acılı aile aylar sonra ATV Haber'e anlattı: İçine doğmuş 11

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