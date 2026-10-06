İrtem'in anne ve babası ATV'e Haber'e konuştu. Evladını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ece İrtem'in babası, "Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Yanımda olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin; varlığı yeterdi ya, nefesi yeterdi" diyerek kızına olan özlemini dile getirdi.

Kızının derin manevi dünyasından ve teslimiyetinden de bahseden acılı baba, "İnsanlığıyla ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla... Allah'a çok inanıyordu, kadere çok inanıyordu" dedi.