Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının 15. yılında Erdoğan'ın annesine duyduğu özlem bir kez daha gündeme geldi. Tenzile Erdoğan'ın, oğlu siyasetteyken yaşadığı endişeleri ve sabahlara kadar onu beklediğini anlattığı ifadeler hafızalardaki yerini korurken, Erdoğan da farklı konuşmalarında annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2011 tarihinde ebediyete uğurladığı kıymetli validesi Tenzile Erdoğan'ı vefat yıl dönümünde derin bir özlem ve dualarla yâd ediyor. BAŞKAN ERDOĞAN 15 YIL ÖNCE BUGÜN ANNESİNİ KAYBETTİ Halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak millete hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışan, üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmeyen Başkan Erdoğan, her 'anne' sözcüğü geçtiğinde gözyaşlarına hâkim olamazken, ömrü boyunca gölge gibi arkasında duran ve dualarını esirgemeyen Tenzile Erdoğan'ın aziz hatırası hafızalardaki tazeliğini koruyor.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR" Medeniyetimizin anneyi baş tacı eden ve cennetin kapısını açan bir anahtar olarak gören temsilcileri olduklarını her platformda dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, validesine duyduğu eşsiz sevgiyi aktarırken, "Ben annemin ayağının altını da öperdim. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır da onun için. Anacığım ayağını çekerdi, bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun anam derdim, öperdim. O başka bir şey" sözleriyle hürmetini ifade etmişti. Her anne denildiğinde gözleri dolan Erdoğan, "Anneler bizim her şeyimiz ve cennet annelerin ayakları altında. Babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz annelerimize öyle değer veririz, annelerimizi öyle severiz" cümleleriyle anne hakkının ödenemez olduğunu vurguladı.

KASIMPAŞA YILLARI VE EVDEN HİÇ EKSİLMEYEN DUALAR Çevresinde son derece sevilen ve sayılan bir hanımefendi olarak bilinen Tenzile Erdoğan, Deniz İşletmelerinde kaptanlık yapan Ahmet Erdoğan ile 1953 yılında Rize'de dünyaevine girdi. Hayatı birlikte omuzlayan çift, 54 yıl önce memleketleri Rize'den İstanbul'un tarihi semti Kasımpaşa'ya göç etti. Tenzile ve Ahmet Erdoğan çiftinin 4'ü erkek, 1'i kız olmak üzere 5 evladı dünyaya geldi; o evlatlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Anne Tenzile Erdoğan; okul sıralarında, futbol sahalarında, parti gençlik kollarında, panel ve münazaralarda aktif rol alan oğluna her daim en büyük desteği veren isim oldu.

SABAHA KADAR AÇIK KALAN O PENCERE Türkiye'nin çalkantılı ve sancılı yıllarında, sokaklardan silah seslerinin yükseldiği o karanlık dönemde yürekleri evlat endişesi kaplıyordu. O günlerde Kasımpaşa'daki Arda Apartmanı'nın bir penceresinde ışık sabaha kadar hiç sönmezdi. Tenzile Erdoğan, aralık perdenin ardından oğlu Recep Tayyip sağ salim geliyor mu diye yolu gözler, dilinden eksik etmediği dualarla gözünü kırpmadan sabahı getirirdi.