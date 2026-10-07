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Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının 15. yılında Erdoğan'ın annesine duyduğu özlem bir kez daha gündeme geldi. Tenzile Erdoğan'ın, oğlu siyasetteyken yaşadığı endişeleri ve sabahlara kadar onu beklediğini anlattığı ifadeler hafızalardaki yerini korurken, Erdoğan da farklı konuşmalarında annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2011 tarihinde ebediyete uğurladığı kıymetli validesi Tenzile Erdoğan'ı vefat yıl dönümünde derin bir özlem ve dualarla yâd ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 15 YIL ÖNCE BUGÜN ANNESİNİ KAYBETTİ

Halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak millete hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışan, üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmeyen Başkan Erdoğan, her 'anne' sözcüğü geçtiğinde gözyaşlarına hâkim olamazken, ömrü boyunca gölge gibi arkasında duran ve dualarını esirgemeyen Tenzile Erdoğan'ın aziz hatırası hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 2

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Medeniyetimizin anneyi baş tacı eden ve cennetin kapısını açan bir anahtar olarak gören temsilcileri olduklarını her platformda dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, validesine duyduğu eşsiz sevgiyi aktarırken, "Ben annemin ayağının altını da öperdim. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır da onun için. Anacığım ayağını çekerdi, bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun anam derdim, öperdim. O başka bir şey" sözleriyle hürmetini ifade etmişti. Her anne denildiğinde gözleri dolan Erdoğan, "Anneler bizim her şeyimiz ve cennet annelerin ayakları altında. Babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz annelerimize öyle değer veririz, annelerimizi öyle severiz" cümleleriyle anne hakkının ödenemez olduğunu vurguladı.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 3

KASIMPAŞA YILLARI VE EVDEN HİÇ EKSİLMEYEN DUALAR

Çevresinde son derece sevilen ve sayılan bir hanımefendi olarak bilinen Tenzile Erdoğan, Deniz İşletmelerinde kaptanlık yapan Ahmet Erdoğan ile 1953 yılında Rize'de dünyaevine girdi. Hayatı birlikte omuzlayan çift, 54 yıl önce memleketleri Rize'den İstanbul'un tarihi semti Kasımpaşa'ya göç etti. Tenzile ve Ahmet Erdoğan çiftinin 4'ü erkek, 1'i kız olmak üzere 5 evladı dünyaya geldi; o evlatlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Anne Tenzile Erdoğan; okul sıralarında, futbol sahalarında, parti gençlik kollarında, panel ve münazaralarda aktif rol alan oğluna her daim en büyük desteği veren isim oldu.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 4

SABAHA KADAR AÇIK KALAN O PENCERE

Türkiye'nin çalkantılı ve sancılı yıllarında, sokaklardan silah seslerinin yükseldiği o karanlık dönemde yürekleri evlat endişesi kaplıyordu. O günlerde Kasımpaşa'daki Arda Apartmanı'nın bir penceresinde ışık sabaha kadar hiç sönmezdi. Tenzile Erdoğan, aralık perdenin ardından oğlu Recep Tayyip sağ salim geliyor mu diye yolu gözler, dilinden eksik etmediği dualarla gözünü kırpmadan sabahı getirirdi.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 5

Yaşanan o büyük çileyi ve korkuyu nadir verdiği röportajlardan birinde anlatan Tenzile Erdoğan, "O günlerin sıkıntısını anlatamam. Evimizin iki tarafı balkondu. Bir tarafa çıkarım, gır gır silah sesleri. Diğer tarafa çıkarım yine aynı. Her yerden kulakları sağır edercesine silah ve patlama sesleri. Nasıl dayanırsanız bu acıya. O kötü anarşi zamanları. Her gün bir şey duyuyorsunuz. Yüreğim ağzımda bekliyorum Tayyibimi. O günlerin sıkıntısı başka bir şeye benzemez. Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu. Her gün sanki ondan kötü bir haber gelecek sanırdım. Ama ona ne kadar 'gitme' desem de beni dinlemez, inandığı davada mücadelesine devam ederdi. Oğlum, o gün bugündür aynı koşturmacayla gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 6

"ZAVALLI ANNECİĞİMİN GÖZYAŞLARI HİÇ DİMEDİ"

Oğlunun siyasete adım attığı ilk andan itibaren adeta bir gölge gibi arkasında duran, mitinglerde ve açılışlarda desteğini esirgemeyen Tenzile Erdoğan'ın yüreğindeki evlat kaygısı hiç eksilmedi. Başkan Erdoğan, annesinin yaşadığı hüznü ve hissiyatı anlatırken, "Zavallı anneciğimin gözyaşları hiç dinmedi. Siyasete atıldıktan sonra yaşadıklarım onu çok üzdü. Televizyonda benimle ilgili bir haber duyduğunda hep ağlıyor, 'oğlum senden ne istiyorlar' diye. Ben de onu öyle görünce sarılıp, 'anneciğim olur böyle şeyler, üzülme' diyerek teselli ediyorum" sözleriyle aralarındaki o kuvvetli bağı gözler önüne sermişti.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 7

ŞAFAK TÜRKÜSÜ VE BİTMEYEN HASRET

Validesini kaybettikten sonra iç dünyasında büyük bir boşluk oluşan Başkan Erdoğan, hissettiği derin özlemi Ahmet Kaya'nın unutulmaz eseri Şafak Türküsü ile bağdaştırdı. Şarkıyı her dinlediğinde hatıraların tazelendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın bu Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Hemen annemle adeta haşr-ü neşr olmaya başlarım" değerlendirmesinde bulundu.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 8

Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı vazifeleri esnasında annesini hiçbir zaman unutmayan Başkan Erdoğan'ın kıymetli validesi Tenzile Erdoğan, takvimler 7 Ekim 2011'i gösterdiğinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride ise davasına adanmış bir lider ve o lideri dualarıyla büyüten fedakâr bir annenin Anneler Günü'nde çekilmiş unutulmaz anları kaldı.

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı: Bir liderin ardındaki dualı çınar 9
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