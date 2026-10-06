Otizmli Burak filmlere konu olacak sıra dışı yeteneğini mesleğe dönüştürdü

2,5 yaşında otizm tanısı konulan Burak Çolak'ın çocukluğunda elektrik direklerine duyduğu merak, yıllar içinde mesleğine dönüştü. 21 yaşındaki Burak, kentteki aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerinden hangi mahallede bulunduklarına, üretici firmaların adreslerinden ilçelerdeki mahalle ve muhtarlara kadar çok sayıda bilgiyi ezbere biliyor.

Samsun'da yaşayan 21 yaşındaki Burak Çolak'ın çocukluk yıllarında elektrik ve aydınlatma direklerine duyduğu ilgi, yıllar içinde geliştirdiği sıra dışı hafızasıyla mesleğine dönüştü. 2,5 yaşında otizm tanısı konulan Burak, bugün özel bir elektrik dağıtım firmasında tesis ve bakım şefi olarak görev yapıyor. Kentteki aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerini ezbere bilen Burak, hangi mahallede hangi direğin bulunduğunu ve üretici firmaların adreslerini de hafızasında tutuyor.

2,5 YAŞINDA KÜRDANLARLA BAŞLADI Kendisi de elektrik dağıtım sektöründe çalışan baba Yunus Çolak, oğlunun elektrik direklerine ilgisinin henüz 2,5 yaşındayken başladığını anlattı. Burak'ın o dönemde kürdanları halının üzerine dizerek elektrik ve aydınlatma direklerine benzeyen yapılar oluşturduğunu belirten Çolak, oğlunun aldığı eğitim ve gelişen okuma-yazma becerileriyle bu ilgisini yıllar içinde daha ileri bir noktaya taşıdığını söyledi.

MAHALLEYİ SÖYLEMEK YETİYOR Yunus Çolak, oğlunun hafızasındaki bilgilerin yalnızca direklerin görüntüsüyle sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Gerek görsel zekası gerek okuma yazma becerileri arttıkça sahadaki direklerin markalarını, tiplerini, armatürlerin güçlerini, hangi mahallede hangi direğin olduğunu, hangi mahalledeki direğin hangi markaya ait olduğunu ve bu markanın nerede üretildiğini, adresine kadar hepsini biliyor." Çolak, Burak'a Samsun'daki herhangi bir mahalle sorulduğunda o bölgedeki direğin markasını, üreticisini ve üretim adresini söyleyebildiğini ifade etti.

İLÇELERİ, MAHALLELERİ VE MUHTARLARI DA EZBERE BİLİYOR Burak'ın hafızası elektrik direkleriyle de sınırlı değil. Babasının anlattığına göre genç adam, Samsun'daki ilçeleri, bu ilçelerde bulunan mahalleleri ve neredeyse bütün muhtarları ezbere biliyor. Aynı adı taşıyan ancak farklı ilçelerde bulunan mahalleleri de birbirinden ayırabilen Burak, mevcut ve eski belediye başkanları ile yol haritalarına ilişkin çok sayıda bilgiyi de hafızasında tutuyor.

DİREK ÜRETİCİLERİ FABRİKALARINA DAVET ETTİ Burak'ın elektrik dağıtım sektörüne olan ilgisi, sektörde faaliyet gösteren firmaların da dikkatini çekti. Yunus Çolak, İstanbul, Ankara ve Çorum'daki bazı direk üreticilerinin Burak'ı fabrikalarına davet ettiğini belirterek oğlunun burada üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulduğunu anlattı. Çolak, "Otizm alanında da fırsat verildiğinde çocuklarımızın neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini Burak da bize göstermiş oldu. Biz Burak'ın hayalinin peşindeyiz. Hayalinin peşinden koşmaya devam edeceğiz" dedi.