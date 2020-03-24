EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacan "uzaktan eğitim"de ikinci gün tamamlandı. Dersi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler ders tekrar saatlerini araştırıyor. MEB'in yayımladığı takvim ile birlikte, ders tekrar saatleri belli oldu. Peki, EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 24.03.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 17:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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