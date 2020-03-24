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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacan "uzaktan eğitim"de ikinci gün tamamlandı. Dersi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler ders tekrar saatlerini araştırıyor. MEB'in yayımladığı takvim ile birlikte, ders tekrar saatleri belli oldu. Peki, EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 24.03.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 17:44
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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

EBA TV ders tekrarları saat kaçta? EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Corona virüsü nedeniyle okullarda eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim süreci başladı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini gören öğrenciler ders tekrarlarını görüntülemek istiyor. Peki, EBA TV ders tekrarları saat kaçta? Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları nasıl izlenir? İşte cevaplar...

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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

EBA DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00

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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

TRT EBA TV DERS TEKRARLARI İZLE

MEB tarafından EBA TV ders tekrarları saatleri belirlendi. Bu saatler aralığında aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise sayfalarına ulaşabilir, ders tekrarlarını izleyebilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

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EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?

ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL VİDEOLAR HAZIRLAYIP DERS YAPIYORLAR

Ankara'da ilkokul öğretmeni Sevinç Özgür ile Berna Çağır Atılgan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslere ek olarak video çekerek öğrencilerine WhatsApp aracılığıyla konuları anlatıyor.