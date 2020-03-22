TRT eba tv nasıl izlenir? TRT eba tv frekansları |Video

"TRT eba tv nasıl izlenir? EBA TV uzaktan eğitim kanal hangisi? Uzakta eğitim veren kanallar hangileri? velilerin merakla beklediği bu sorular yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 23 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitime geçileceğini açıklamıştı. EBA uzaktan eğitim için hazırlıklar da tamamlandı. 23 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine başlayacak. EBA TV'den yayınlanacak uzaktan eğitim dersleri televizyon üzerinden de yayınlanacak. Peki EBA TV TRT uydudan nasıl izlenir? TRT uydu frekans bilgileri haberimizde...

TRT EBA TV nasıl izlenir? Milli Eğitim Bakanlığı TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınları hakkında güncel bilgileri paylaştı.

TRT - EBA TV uydu frekans bilgisi belli oldu HD ve SD olmak üzere iki çeşit yayın yapılacak. TRT EBA TV uzaktan eğitim uydu frekans listesi şu şekilde: (HD Yayın) Alış Frekansı: 12.084 Mhz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC: 2/3. (SD Yayın) Alış Frekansı: 11.916 Mhz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC: 3/4.

EBA TV uzaktan eğitim kanal frekansı hangileri? Okulların kapatılmasıyla eğitimin EBA uzaktan eğitim için hasırlıklar da tamamlandı. 23 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine başlayacak. Peki EBA TV TRT uzaktan eğitim kanal frekansı nasıl öğrenilir? EBA TV TRT kanal frekansı haberimizde olacak. Uzaktan eğitim derleri televizyon üzerinden de yayınlanacak. Peki EBA TV TRT uydudan nasıl izlenir? TRT uydu frekans bilgileri ve datayları haberimizde...

EBA TV TRT UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 23 Mart'tan itibaren başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

TRT EBA TV UZAKTAN EĞİTİM YAYIN FREKANSI BİLGİLERİ (HD)

Alış Frekansı: 12.084 Mhz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

TRT EBA TV YAYIN FREKANSI BİLGİLERİ (SD)

Alış Frekansı: 11.916 Mhz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

EBA TV ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM NASIL İZLENECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitim hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk, "Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak" dedi.

EBA NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir.