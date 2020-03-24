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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberi... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler artırıldı. Birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.03.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 16:41
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