24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler artırıldı. Birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 16:41
  • 1
  • 27
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu. Son günlerde internet üzerinde en çok aranılanlar arasında 'Sokağa çıkma yasağı var mı' sorusu yer aldı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, son gelişmeler neler? Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

  • 2
  • 27
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yapan Bakan Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı iddiaları üzerine sorulan bir soruya da cevap verdi. Koca, bu konu hakkında '' herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir ''dedi.

  • 3
  • 27
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

Bakan Koca konu ile ilgili şöyle dedi:

"Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım."

  • 4
  • 27
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılırken, her ülke virüsle mücadele yöntemlerini geliştirmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Mart 2020 verilerine göre, virüs 190 ülke ve bölgede 334 bin 981 kişide tespit edildi ve bugüne kadar 14 bin 652 can aldı. Virüsün tüm dünyada en çok can aldığı ülkeler başta İtalya olmak üzere Çin, İspanya ve İran oldu. Türkiye'de ise 23 Mart itibarıyla 1529 kişiye tanı konuldu ve 37 kişi yaşamını yitirdi.

  • 5
  • 27
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, bulaş yolları, belirtiler, tanı yöntemleri, aşı ve ilaç çalışmaları, doğru bilenen yanlışlar, maske kullanım esasları ve Türkiye'deki son durum ve hayata geçirilen uygulamalar, DSÖ ve Sağlık Bakanlığının uyarıları sonucu güncellendi.

Buna göre, Kovid-19'a ilişkin merak edilenler ve Türkiye'de yapılan çalışmalar şöyle: