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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Denizli'de mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine belediyenin temizlik işçileri bir evi kontrole gitti. Denizli'nin Buldan ilçesindeki gittikleri evde şoke olan 10 işçi, tam 15 kamyon çöp çıkardı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Çevre kirliliği oluşturan ve çevre halkını rahatsız eden görüntüler temizlenecek" denildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 18:48
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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların kötü koku yaydığı ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle şikayet ettiği bir ev ve bahçesinde belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. 10 işçinin çalıştığı evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

eni Mahalle Mekik Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin içine ve bahçesine toplanan çöplerin kötü koku yayması ve çevre kirliliği oluşturması üzerine mahalle halkı Buldan Belediyesi'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 45 yaşındaki B.Ç.'ye ait eve gönderildi.

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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Evde inceleme yapan ekipler, içinde ve bahçesinde plastik, cam şişe ve elektronik eşya atıklarıyla dolu olduğunu gördü. Zabıta eşliğinde evde 10 temizlik işçisi, 1 kepçe ve kamyon ile temizlik çalışması başlatıldı. Dün başlayan temizlik çalışması bugün sona erdi.

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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Yapılan çalışmada evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpler atık depolama sahasına götürülürken, evin içinde ve bahçesinde ilaçlama da yapıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardan beri şikayet ettiğini ancak bu güne kadar bir işlem yapılamadığını söyleyen

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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, "Polis ve zabıta ekiplerimizle birlikte ev sahibini zor ikna ettik. Zaman zaman müdahale etse de sonunda temizlemeyi başardık. Çevre kirliliği oluşturan ve çevre halkını rahatsız eden görüntüler temizlenecek" dedi.