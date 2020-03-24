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Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü
Denizli'de mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine belediyenin temizlik işçileri bir evi kontrole gitti. Denizli'nin Buldan ilçesindeki gittikleri evde şoke olan 10 işçi, tam 15 kamyon çöp çıkardı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Çevre kirliliği oluşturan ve çevre halkını rahatsız eden görüntüler temizlenecek" denildi.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 18:48
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