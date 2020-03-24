Belediye ekipleri Denizli'de kötü koku şikayeti üzerine gitti evde şaşkına döndü

Yapılan çalışmada evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpler atık depolama sahasına götürülürken, evin içinde ve bahçesinde ilaçlama da yapıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardan beri şikayet ettiğini ancak bu güne kadar bir işlem yapılamadığını söyleyen