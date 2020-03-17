Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs (corona virüs) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bir dizi önemler almıştı. Alınan kararlar doğrultusunda umreden dönen vatandaşlarımız için 14 gün kuralı uygulanmaya başladı. Eskişehir'de 275 kişi Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.