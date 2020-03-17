17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs (corona virüs) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bir dizi önemler almıştı. Alınan kararlar doğrultusunda umreden dönen vatandaşlarımız için 14 gün kuralı uygulanmaya başladı. Eskişehir'de 275 kişi Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Son dakika: Eskişehirde koronavirüs corona virüs şüphesi! 275 kişi karantina altında |Video 275 KİŞİ KORONA ŞÜPHESİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI |VİDEO

Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 14:48
  • 1
  • 41
Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs corona virüs şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Eskişehir'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.

  • 2
  • 41
Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs corona virüs şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan gelen 263 yolcu, 12 mürettabın bulunduğu uçak, sabaha karşı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 41
Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs corona virüs şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Umre yolcuları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek Çamlıca Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurt çevresinde sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 41
Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs corona virüs şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Otobüslerden belirli zaman aralıkları ile indirildikten sonra görevliler eşliğinde binaya alınan umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

  • 5
  • 41
Son dakika... Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs corona virüs şüphesiyle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı