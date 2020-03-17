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Düzce'de koronavirüs alarmı! 2 kişi gözlem altına alındı |Video
Son dakika haberi... Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
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