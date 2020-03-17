17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Düzce'de koronavirüs alarmı! 2 kişi gözlem altına alındı |Video

Son dakika haberi... Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı DÜZCE'DE KORONA ALARMI! 2 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Düzce'de koronavirüs alarmı!
Düzce'de koronavirüs alarmı!
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Koronavirüsten mi kaçıyorsun?
"Koronavirüsten mi kaçıyorsun?"
Şişesini getirene bedava kolonya
Şişesini getirene bedava kolonya
JAK timinin botu devrildi! 1 asker kayboldu
JAK timinin botu devrildi! 1 asker kayboldu
Gargara virüsten korur mu? Uzman isim açıkladı
Gargara virüsten korur mu? Uzman isim açıkladı
O ilimizde korona şüphesi 275 kişi karantinada
O ilimizde korona şüphesi 275 kişi karantinada
Drift dehşeti! Yaşlı kadına çarpıp...
Drift dehşeti! Yaşlı kadına çarpıp...
Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
Sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi?
Sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi?
Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!
Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Daha Fazla Video Göster