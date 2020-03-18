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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!
Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinde karakterini canlandıran Nurettin Sönmez internet dünyasının en çok arananları arasına girdi. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek ile dikkat çeken Nurettin Sönmez, son dönemin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar şaşıp kalıyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların ilk kez duyacağınız gerçek memleketleri.
Giriş Tarihi: 18.03.2020 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 06:40
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