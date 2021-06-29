"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü sabırları taşırdı: Ciğerlerim yetmiyor abi

BİLİNÇLİ HATALI ÜFLEMELER POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye alkol testi yapmak isteye polis ekiplerinin asıl zorlu mesaisi ise bu dakikadan sonra başladı. Alkollü olduğu ortaya çıkmasın diye ardı ardına hatalı üflemeler yapan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı. 3'üncü kez yapılan tekrarda da dilini cihazın ağzına koyan Mürsel Z., sinirlenen polis memuruna karşı kendisini "Ciğerim yetmedi. Abi valla billahi gelmiyor. Gerekli işlemi yapın ama bak görüyorsun, gelmedi işte" seklindeki savunması komik anlar oluşturdu.

