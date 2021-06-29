Türk bilim insanları başardı! Birkaç saniyede Kovid-19 teşhisi
Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknokent işbirliği ile akciğer tomografisinden Kovid teşhisini birkaç saniye içinde yüzde 99,9 doğrulukla koyabilen yapay zeka geliştirildi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021
09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
09:54
Yapay zeka algoritması, sadece teşhisi koymakla kalmıyor, hastalığın hangi hastada nasıl ilerleyeceğine dair öngörü de çiziyor. Hatta teşhisi konmuş hastanın, hastalığının evresine dair de hekime yol gösteriyor. Yapay zeka uygulamasının İstanbul Anadolu yakasındaki 14 hastanede teletıp sistemine tanımlandığını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş, tomografinin yarattığı radyasyon kaygısına dair ise normal dozdan 20 kat daha düşük dozla bile, yüzde 99 doğrulukla teşhis koyulabildiğini belirtti ve "
Projemiz Avrupa Radyoloji Birliği Kongresi'nde dünyadan kabul gören dört çalışma arasında yer aldı" dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kovid pandemisinin başladığı günden bu yana en büyük problemlerden biri de PCR testlerinde bazen yüzde 60'lara varan oranda yalancı negatif sonuçların çıkması oldu. Türkiye'de bu sorun büyük ölçüde, belirtisi olan ama PCR'ı negatif olan hastaya, bilgisayarlı tomografi (BT) ile kesin tanı konarak aşıldı.
Ancak radyologların "insan gözüyle" onlarca akciğer BT görüntüsünü okuyup raporlaması, binlerce hastanın söz konusu olduğu bir salgında, sağlık çalışanlarına ekstra yük de getirdi. Ayrıca tomografinin hastada yaratabileceği radyasyon yükü de mecbur kalınmadıkça BT'nin Kovid için bir tanı aracı olarak kullanılmaması gerektiği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi.
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Aşılamalarla beraber vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşansa da uzmanlar, yeni çıkan varyantların PCR testlerinden kaçabilme olasılığı nedeniyle de Kovid tanısında akciğer BT'nin klinikte sıkça kullanılmak zorunda kalınacağını düşünüyor. Pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren yapay zeka ile hastalığın teşhisi için çalışmalara başladıklarını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknokentleri işbirliği ile akciğer tomografisinden Kovid teşhisini birkaç saniye içinde "yüzde 99,9 doğrulukla" koyabilen yapay zeka geliştirildiklerini açıkladı. Yapay zeka algoritması ile akciğer BT istenen bir hastanın teşhisi birkaç saniye içinde konabilecek. Üstelik algoritma, hastada Kovidin nasıl seyredeceğine dair öngörü de sunabiliyor. Böylece tedaviler de bu öngörülere göre önceden planlanabilecek.
YAPAY ZEKA RADYOLOGLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK Kovidin bütün dünyayı etkilemesi ile beraber hastalığın teşhisi ve daha sonraki izlemleri için değişik testlere ihtiyaç duyulduğunu ve bunların başında da PCR testlerinin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Karakaş, " Ama onlarda da yüzde 60'lara kadar varan yalancı negatiflik görülebiliyor. Bilgisayarlı tomografi kullanmak zorunda kaldığımız bu süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında, 1 yılı aşkın bir süredir yapay zekanın sağlıkta kullanımı ve elde edilen ürünlerin bilim dünyasıyla ve teknoloji ile paylaşılması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokent ve Ankara Üniversitesi Teknokent'te girişimlerde bulunduk. Ekiplerimizde doktorlar, mühendisler, yazılımcılar, istatistikçiler ve değişik alanlardan destek personellerimiz çalışıyor" dedi. Pandemi ile beraber Kovid teşhisi için Türkiye'de on binlerce BT çekildiğine ve bunların da "insanlar tarafından" okunduğuna işaret ederek " Radyologlarımız bu süreçte tüm dünyadaki meslektaşları gibi çok yoğun bir iş yükü altında ezildi. Bu nedenle biz de yapay zekanın Kovidin hızlı teşhisinde radyologlara bir yardımcı araç olarak kullanıp kullanmayacağını test etmek istedik ve bu konuda birçok çalışma yaptık" diye konuştu.