Türk bilim insanları başardı! Birkaç saniyede Kovid-19 teşhisi

YAPAY ZEKA RADYOLOGLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Kovidin bütün dünyayı etkilemesi ile beraber hastalığın teşhisi ve daha sonraki izlemleri için değişik testlere ihtiyaç duyulduğunu ve bunların başında da PCR testlerinin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Karakaş, "Ama onlarda da yüzde 60'lara kadar varan yalancı negatiflik görülebiliyor. Bilgisayarlı tomografi kullanmak zorunda kaldığımız bu süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında, 1 yılı aşkın bir süredir yapay zekanın sağlıkta kullanımı ve elde edilen ürünlerin bilim dünyasıyla ve teknoloji ile paylaşılması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokent ve Ankara Üniversitesi Teknokent'te girişimlerde bulunduk. Ekiplerimizde doktorlar, mühendisler, yazılımcılar, istatistikçiler ve değişik alanlardan destek personellerimiz çalışıyor" dedi. Pandemi ile beraber Kovid teşhisi için Türkiye'de on binlerce BT çekildiğine ve bunların da "insanlar tarafından" okunduğuna işaret ederek "Radyologlarımız bu süreçte tüm dünyadaki meslektaşları gibi çok yoğun bir iş yükü altında ezildi. Bu nedenle biz de yapay zekanın Kovidin hızlı teşhisinde radyologlara bir yardımcı araç olarak kullanıp kullanmayacağını test etmek istedik ve bu konuda birçok çalışma yaptık" diye konuştu.