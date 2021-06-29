BİM indirimleri mest edecek! Salı kampanyaları dolu dolu! BİM 29 Haziran aktüel ürünler kataloğuna büyük ilgi

BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerindn kampanyaları araştırıyor. BİM 29 Haziran indirimlerinde gıda ürünlerine ağırlık verildi. Gül böreği, dondurulmuş baget ekmek, çıtır toplar, pesto sos, arabiata sos, sos çeşitleri, mayonez, ketçap, baharat çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 29 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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