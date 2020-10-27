Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cumhuriyet Bayramı tatili 5 gün mü olacak? 28-29-30 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? Son dakika: Cumhuriyet Bayramı tatili 5 gün mü olacak? 28-29-30 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? Son dakika haberi... 28-29-30 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün olacak? Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle çarşamba ve cuma günlerinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili 5 gün mü olacak? 28-29-30 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? İşte konu ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:37
Son dakika... 29 Ekim tatili kaç gün olacak? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıldönümünde saygıyla anılacak. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle tatil planı yapan vatandaşlar çarşamba ve cuma günlerinin de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili 5 gün mü olacak? 28-29-30 Ekim tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ 5 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre,
"1,5 gün tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde, ayrıca bu günler ile birlikte 30 Ekim Cuma günü tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 30 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 5 günlük izin yapma imkanı doğuyor. 29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü
"en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.