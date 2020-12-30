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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları nesli tükenmiş olan Sasha adlı tek tüylü gergedanı 50 bin yıl sonra bulundu Bilim insanları nesli tükenmiş olan Sasha adlı tek tüylü gergedanı 50 bin yıl sonra bulundu
Bilim insanları Sasha adlı tek tüylü gergedanı yıllar sonra Sihirbaz'da donmuş halde bulundu. 50 bin yıl sonra ortaya çıkan nesli tükenmiş gergedanın cansız bedeni herkesi şaşkına çevirdi. Araştırmalarına devam eden bilim insanları donmuş gergedan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:08
Bilim insanları Rusya'da Yakutya'nın Abyisky bölgesinde %80 oranında bozulmamış olarak 50 bin yıl öncesine ait gergedan buldu. Bilim insanlarını şoke eden olay ise, Sasha adlı tek tüylü gergedan o kadar ani donmuş ki yediği son yemeğin kalıntılar midesinde bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanı Dr. Albert Protopopov, ön tahminlere göre gergedanın üç veya dört yaşında çok genç bir gergedan olduğunu söyledi.
The Sun'ın haberine göre; Büyük ihtimalle nehirde boğulduğu tahmin edilen bu donmuş cesedin oldukça iyi korunduğu açıklananlar arasında.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada diğer şeylerin yanı sıra, iç organların bir kısmı korunmuş ve bu durum, gelecekte türlerin nasıl yediğini, yaşadığını daha ayrıntılı olarak incelemeyi mümkün kılabileceği belirtildi.
"ZAMANDA DONMUŞ GİBİ"
The Sun'ın haberine göre; Yaratığın cinsiyeti henüz açıklanmasa da gergedanın yakınında bir boynuz keşfedildiği bildirildi.
Bilim insanları, yakınlarda bulunan bebek gergedan Sasha'nın daha önce 34.000 yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi bulunurken yeni bulunan tüylü gergedanın 20.000 ila 50.000 arasında olabileceğini düşünüyor.
TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ GİBİ
Dr. Protopopov, Abyisky gergedanına şimdiden dünyada türünün tek örneği denebileceğini belirtti.
Daha önce, bu yaştaki bireylerin kemik kalıntılarının bile bulunamadığını fakat bu hayvanın vücudunun çok büyük bir bölümünün korunmuş olduğunu söylendi.