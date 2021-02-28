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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Antalya'da define sandığı! Ağzına kadar para dolu
Son dakika haberine göre; Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir antika mağazasında satılan madeni paralar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar da yer alıyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 09:32
Yılda binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.
'EŞŞİZ BİR ARŞİV' Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi.
200 bin adedin üzerinde madeni para sahibi olduğunu, bir o kadar da kağıt para bulunduğunu aktaran Mustafa Kızılkaya, "Tamamı koleksiyon parçası olan madeni paraları görsellik amacıyla define sandığı içine doldurdum. Bu sandıkta 1946 basımı liradan, farklı ülkelere ait eski paralara, binlerce metal para bulunuyor.
Buraya gelen koleksiyonerler tek tek sandık içindeki paraları inceleyerek kendilerinde olmayanları alıyorlar. Çok nadir bulunanlar ise özel koleksiyon kitaplarının içinde teşhir ediliyor. Buradaki paraları köy köy, ilçe ilçe gezerek bir araya getirdim. Çok büyük emek ve zahmet var. Koleksiyonerler için eşsiz bir arşiv" diye konuştu.