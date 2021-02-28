Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorulardan bazıları merak edenler için paylaşıldı. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları...