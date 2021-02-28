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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorulardan bazıları merak edenler için paylaşıldı. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 06:45
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

İşte 1 milyon TL'lik sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorular! Tarihe geçen anlar
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